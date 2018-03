Arcadio Pardo llega con su último poemario a la Fundación Ory

Su concepto de Carlos Edmundo como poeta

Amigo de Carlos Edmundo de Ory, Arcadio Pardo ha dejado escrito qué supone para él la figura del autor gaditano: "De todos los poetas que yo he conocido, de todos, yo creo que Carlos Edmundo de Ory era el más poeta. El más poeta de todos. No quiere eso decir que fuese el mejor; no quiero incurrir en una estimación categórica. Desde siempre he apreciado en él una vivencia poética muy intensa, muy constante, permanente. Él era un hombre que era poeta y se manifestaba siempre como tal. Y en la poesía española de esa época, lo que hizo Ory fue sacudir tremendamente los postulados de ese momento".