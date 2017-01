Antonio Núñez 'El Pulga' llega "con mucho corazón y alma" al Moderno

No estará solo El Pulga en este encuentro "esperado y querido" con sus paisanos ya que para confeccionar este espectáculo "de mucha variedad" ha querido contar con "artistas de prestigio consagrado" como Bernardo Parrilla al violín, José Carrasco a la percusión, Miguel Iglesias a la guitarra, Carmen Ledesma, premio Giraldillo, y Pepe Torres al baile y Angelita Montoya y Mari Peña en los coros. "Un elenco con el que me siento muy arropado y que ofrecerá un gran espectáculo", asegura.

Más de 20 años sobre los escenarios

Fue en una bodega de Chiclana que ya no existe. Las piernas le temblaban y de la de vueltas que le dio al anillo creyó que en algún momento se desenroscaba el dedo. Antonio Núñez El Pulga tenía 12 años y pisaba por primera vez un escenario. Luego llegó la radio y su voz alcanzó el interés de las peñas de la provincia. 'El atrás' con Charo Cruz, Manuela Carrasco y Joaquín Grilo y aún no había cumplido los 18. "Aunque de siempre he estado en el cante porque en mi familia algunos tíos míos se dedicaban profesionalmente, yo empecé a cantar ya por derecho porque me cogió una época sin recursos económicos. Me metí en el cante por necesidad y se convirtió en mi pasión", confiesa.