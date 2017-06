Amaral: "Vamos a dejarnos la piel"

Juan Aguirre no recuerda aquella pachanguita al baloncesto pasada por agua pero no olvida lo que ocurrió después. Ocurrió que escampó y que la, entonces, II edición del No Sin Música, en los tiempos del patio del colegio San Felipe Neri, fue todo un éxito, al igual que su concierto. Eva Amaral, su compañera, puede recrear perfectamente ese partido mata-nervios con final feliz. Y la actitud de la gente. "Gente de categoría, que sabe transmitir y reírse, gente que nos gusta y por eso volvemos, para afianzar nuestra relación con Cádiz y con el No Sin Música", dice la estrella del mediodía que no deja tampoco de asentir a las palabras del otro 50% de Amaral -"intentaremos dar el mejor concierto que podamos dar, vamos a dejarnos la piel"- con el que celebra (y sufre) un sol de justicia en el chiringuito Bebo los Vientos. La V edición del No Sin Música se presentaba y, esta vez, al calor de sus artistas.

De Juan Aguirre, de Eva Amaral, del malagueño Juan Gómez El Kanka, de Jaime Moreno de The Electric Alley y de Goli de Furia Trinidad. De algunos de los músicos que quieren acompañar a Omar Osuna, uno de los organizadores del festival que se celebra entre el 20 y 22 de julio en el Puerto Ciudad, al alcalde de Cádiz, José María González, y al presidente de la Autoridad Portuaria, José Luis Blanco.

Una cita donde toca agradecer y alabar el lustro de recorrido de este encuentro musical que en un año "tan especial" ha querido contar "con los artistas que para nosotros han significado algo en nuestra trayectoria -Amaral como grupo que les aportó el empujón definitivo, El Kanka que se enfrentaba entonces a su primer festival multitudinario, Rosendo como mito del rock...- y con otros con los que teníamos muchas ganas de trabajar como Lori Meyers", explica Osuna que, antes de pasar la palabra a los ilustres invitados, despeja para la prensa la última incógnita que planeaba sobre el encuentro, el contenido del Off No Sin Música.

Tras este anglicismo se esconde el programa gratuito de actuaciones en la calle que en la edición anterior se puso en marcha como actividad complementaria al festival y como una manera de llevar el espíritu de la cita más allá de la valla del Muelle. "Si el año pasado fueron más de 20 bandas las que pasaron por cuatro escenarios diferentes instalados en las plazas, este año hemos decidido ampliar la oferta porque tuvo mucho éxito, así serán más de 30 bandas las que toquen en siete escenarios repartidos por la ciudad", adelanta el representante de la organización formada también por Faly Hermida y Quique García-Agulló y a la que este año se ha sumado el empresario Paco Toro.

La plaza de San Juan de Dios, El Pópulo, plaza de las Flores, Palillero, Paseo del Vendaval, plaza de San Agustín y, como apuesta fuerte, el Paseo Marítimo, "a la altura del cementerio", precisa Osuna, son los espacios escogidos por el equipo y la delegación de Juventud para montar las tablas por las que pasarán las bandas emergentes de la provincia de Cádiz desde las primeras horas de la tarde hasta las "diez u once de la noche". "Quizás también intentaremos hacer algún concierto matinal, algo que se hace en otros festivales de fuera, a ver cómo sale".

Por arriesgar que no quede..., pensarán "estos locos muy cuerdos", tal y como los define el primer edil gaditano, que no deja pasar la oportunidad para recordar otro de los programas que la empresa NSMFest lleva adelante durante el estío, el programa Música del Mar, que, según el alcalde, contribuye a que el próximo mes de julio "sea histórico", "el mes de julio más musiquero y con más actividades culturales que se recuerden en la ciudad", promete.

Un ciclo de conciertos, Música del Mar, que también se celebra en el Muelle Ciudad cuyo representante, José Luis Blanco, se muestra "encantado" con todo lo que suponga derribar ese muro invisible (y a veces visible) entre el Puerto de Cádiz y la ciudadanía. "Los organizadores del No Sin Música han conseguido resolver una cuestión, y sin levantar problemas, que arrastraba Cádiz desde hace décadas, la relación entre el puerto y la ciudad", aseguraba el presidente de la Autoridad Portuaria que, con grandes dosis de carga y buen humor, se compromete a pedir "una calle" para los organizadores del festival "cuando cumpla el 20 aniversario".

Blanco no es el único que presume de ocurrente en el encuentro de presentación de la fiesta, así tanto El Kanka como Jaime Moreno y Goli Supersummer dieron buenas muestras del carácter del que se quiere contagiar este festival, del de los artistas "que disfrutan tocando y viajando", como aseguraba Juan Aguirre, y del de un público "que siempre se entrega", como certificaba El Kanka.

"Yo tengo un recuerdo muy bonito del No Sin Música porque fue mi primer festival multitudinario", se acuerda el malagueño que fue uno de los protagonistas del desaparecido Hola Festival, la noche de puertas abiertas que este año se ha incluido como una jornada más al uso del festival que, de esta forma, gana un día de cartel. "A cambio, ya que este año hemos quitado el Hola Festival, vamos a hacer una fiesta de presentación el próximo 23 de junio en el Castillo de Santa Catalina donde habrá música, foodtrucks y donde echaremos un buen rato", informa Osuna.

"Una gran oportunidad para las bandas de Cádiz que estamos haciendo carretera", como dice el vocalista de The Electric Alley; "una muestra de lo que pueden llegar a hacer la gente valiente que apuesta por la cultura", como alaba Goli; "un lugar donde volver siempre", "Miami para dos troncos zaragozanos como nosotros", como definen Eva y Juan de Amaral, respectivamente.... Todo es, y más son Cádiz y No Sin Música, las coordenadas entre las que deberían situarse muchas de las historias que se enuncian diciendo: "¿te acuerdas de aquel verano en el que...?"