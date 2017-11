Alzaga afirma que su donación al Prado es por "deber ético"

Oscar Alzaga decidió ceder sus mejores pinturas al Museo del Prado, una donación que obedece a un cierto "deber ético", según afirmó ayer en la presentación de la muestra de las siete obras que la componen, una muestra que abarca del siglo XVI a mediados del XIX.

Bajo el título de La donación de Oscar Alzaga, el Museo del Prado ha reunido seis cuadros donados por el expolítico, catedrático, abogado y coleccionista de arte y una séptima obra que fue adquirida con una dotación económica que dio a la pinacoteca para la adquisición de otra obra.

La cesión reúne siete piezas de autores que van del siglo XVI a mediados del XIX

Así, a los cuadros de Jacopo Ligozzi, Sánchez Cotán, Herrera el Viejo, Antonio del Castillo, Eugenio Lucas Velázquez y Antón Rafael Mengs que componían la colección de Oscar Alzaga se ha unido la obra Retrato de Manuela Isidra Téllez-Girón, de Esteve.

Las seis obras que proceden de su colección han sido para el donante y su mujer "miembros de la familia", ha dicho Alzaga Villaamil, que ha indicado que, no obstante, "una obra de arte en un domicilio particular no está en estado de plenitud".

Tanto el presidente del Patronato del Museo del Prado, José Pedro Pérez Llorca, como el director de la pinacoteca, Miguel Falomir, han destacado la generosidad de Alzaga por esta donación, que permite completar el perfil de los autores de las obras.