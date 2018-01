Alejandro Palomas gana el Premio Nadal con la novela 'Un amor'

El escritor barcelonés Alejandro Palomás obtuvo anoche el Premio Nadal de Novela, uno de los históricos de las letras españolas -de hecho, el más antiguo, con 74 ediciones ya celebradas a sus espaldas- con la obra Un amor, en la que narra la historia de una familia conducida por Amalia, una omnipresente y protectora madre de tres hijos. La novela había sido presentada al premio bajo el seudónimo de "Mara Salvador" y el título ficticio de Un país con tu nombre.

Palomas (Barcelona, 1967) recupera en esta historia a la familia que ya protagonizó anteriores entregas, un conjunto de seres amables, tiernos y un tanto excéntricos: Fer, sus hermanas Silvia y Emma y la citada Amalia, la jefa de la camada, una anciana entrañable pero un poco obsesionada, a veces demasiado, con la buena marcha de las vidas de su prole. Esta fijación, explicó ayer el autor, brindará al lector una nueva tanda de "situaciones extravagantes", sobre todo después del anuncio de boda de la hermana mediana, Emma, que no podrá sospechar que la aparente buena noticia acabará en realidad haciendo saltar ciertas costuras en el seno de la familia.

Palomas ha dado incluso un nombre al tipo de historias que compone: "Realismo emocional". En ese mismo tono, y como se apuntó arriba con los mismos personajes, escribió el autor barcelonés la trilogía narrativa que le ha brindado más resonancia en el panorama editorial, la formada por las novelas Una madre -hasta la fecha su mayor éxito-, Un hijo y Un perro, obras que además han tenido trayectoria internacional pues han sido traducidas a ocho idiomas.

El Premio Nadal, con una dotación en metálico de 18.000 euros, fue concedido por un jurado compuesto por los escritores Lorenzo Silva, Clara Sánchez, Andrés Trapiello, Care Santos y Emili Rosales. Este galardón se suma a otros de calado recibidos anteriormente por Palomas, como el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil que ganó en 2016 por la novela Un hijo. Licenciado en Filología inglesa y Master in Poetics por el New College de California en San Francisco, el autor ha traducido además obras de autores anglosajones como Katherine Mansfield, Willa Carther, Oscar Wilde, Jack London o Gertrude Stein; y dirige la colección Pérfidos e Iluminadas, de El Cobre Ediciones, en la que ha traducido las memorias de Françoise Sagan, Desde el recuerdo. En 2008 fue finalista del Premio Ciudad de Torrevieja de Novela en 2008 con El secreto de los Hoffman, y tres años después quedó también finalista del Premio Primavera de Novela con El alma del mundo.

La de anoche fue una edición marcada inevitablemente por las extraordinarias convulsiones políticas en Cataluña. La tradicional cena nocturna en el hotel Palace durante la cual se desveló el galardón contó con la asistencia de destacadas figuras de las administraciones, pero no con la del presidente de la Generalitat ni la del conseller de Cultura, al encontrarse los cargos cesados y haber asumido estos cargos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro Íñigo Méndez de Vigo, que no asistieron a la gala. Sí lo hizo, en cambio, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que compartió una de las mesas que concitó más atención de toda la noche con José Creuheras, presidente del Grupo Planeta (dueño de la editorial Destino, que publica la novela ganadora) y los ex presidentes catalanes José Montilla y Artur Mas.