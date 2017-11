Esta es la colección de coches de Marc Márquez, campeón de MotoGP

De todos es conocido que Marc Márquez es un piloto de Honda. Esto significa que, por contrato, el piloto español tiene que promocionar los modelos que lance la marca japonesa. Un buen ejemplo de ello lo vivimos hace unos días cuando Márquez, Pedrosa y Toni Bou dieron unas vueltas en el Circuito del Jarama, en Madrid, a bordo del Honda Civic Type R.

Fue a principios de octubre cuando todos ellos pudieron sacar el máximo partido al Type R con 320 CV y una velocidad máxima de 272 km/h. Y al finalizar la jornada, Márquez comentaba: “La capacidad de aceleración es brutal y el trabajo a nivel aerodinámico se deja notar. El coche va pegado al asfalto y en todo momento cuentas con un nivel de agarre excepcional. Da la impresión que estás a los mandos de un avión sobre el asfalto".

No obstante, el Civic Type R no es el único coche que ha ‘ganado’ Márc Márquez. El piloto de Cervera también cuenta con un buen número de BMW. Y no estamos hablando de BMW convencionales. Se trata, más bien, de los modelos de mayores prestaciones que existen en el mercado. Y también son los más caros, ya que cuestan –entre todos- más de medio millón de euros.

Sin embargo, Márquez no se ha tenido que gastar un ‘euro’ en ellos. Entre otras cosas porque estos coches los ha ganado con sus dotes de pilotaje. Lo explicamos a continuación.

Cada año, la firma alemana BMW entrega uno de sus modelos más deportivos al piloto de MotoGP que mejor clasifica durante toda la temporada. Este premio, bautizado como BMW M Award, es fruto del acuerdo que tiene BMW y Dorna desde 1999 y que ha sido renovado hasta 2020.

Mediante este acuerdo, BMW M se convierte en el suministrador de los coches de seguridad del Campeonato del Mundo de MotoGP, además de varias motos y vehículos para transportar invitados. Fruto de este acuerdo, además, están los numerosos premios que BMW otorga a los mejores pilotos. Y de todos ellos uno de los de más llamativos es el BMW M Award, que gana el piloto que mejor clasifica a lo largo de toda la temporada.

Pues bien, Marquez desde que se pasara a MotoGP ya en 2013 es el único que ha ganado, año tras año este premio. De ahí que se haya logrado un M6 Coupé, M4 Coupé, M6 Convertible, M2 Coupé y M4 CS. Una gama muy deportiva, pero también muy cara puesto que entre todos suma más de medio millón de euros.

El primero de ellos, en 2013 fue el M6 Coupé. Este coupé de gran tamaño y carrocería de tres puertas es todo un espectáculo. Entre otras cosas porque incorpora un potente motor V8 de 560 CV que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 4,2 segundos. E igual de interesante es su precio, puesto que este modelo comienza en los 150.000 euros.

El siguiente BMW logrado por Márquez es el M4 Coupé, conseguido en 2014. Un coupé de tamaño medio, con un motor V6 de 430 CV que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 4.3 segundos. Un coupé con un precio inicial de 95.000 euros.

Un año más tarde, en 2015, BMW volvía a entregar a Márquez un nuevo premio. En esta ocasión se trataba del M6 Cabrio, un descapotable de cuatro plazas con, nada menos que, 560 CV, que le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en 4,3 segundos. Eso sí, no es nada barato. En concreto, esta versión inicia un precio inicial de 160.000 euros.

En 2016, Márquez volvía a ganar por cuarta vez consecutiva haciéndose con un M2 Coupé, el modelo menos potente de todos ellos –con 370 CV- y también el más accesible, ya que tiene un precio inicial que parte de los 65.000 euros.

Y por último, hace tan sólo unas horas que acaba de recibir las llaves de su último trofeo. Y no hablamos del sexto título del piloto de Cervera –cuatro de ellos de MotoGP-. Sino del BMW M4 CS, un coupé deportivo de 460 CV como premio por ser el piloto que mejor ha clasificado a lo largo de todo el Mundial de 2017.

