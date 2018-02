Los vendedores de la lonja realizarán paros parciales desde mañana miércoles

La asociación de vendedores de pescado de la lonja de El Puerto ha anunciado que el colectivo emprenderá paros discriminados desde mañana miércoles para protestar por la reciente publicación, por parte de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) del pliego de condiciones para sacar a concurso una veintena de puestos para mayoristas.

El presidente de la asociación Asoven, Alfonso Rendón, ha expresado el desacuerdo del colectivo con este pliego de condiciones, por lo que entienden como "una desconsideración por parte del ente público portuario de los derechos adquiridos por las veinte empresas que durante tantos años de trabajo han levantado el mercado. Muchos de estos empresarios llevamos más de treinta años desempeñando la misma actividad, con entidades mercantiles debidamente establecidas y consolidadas , aguantando los vaivenes políticos y estructurales de esta Autoridad Portuaria que lo único que ha sabido hacer es empeorar el sector con sus decisiones puramente indiscriminadas y sin ningún rigor que, con el tiempo, nos han terminando por dar la razón".

Las bases del nuevo pliego se centran sobre todo en el aspecto económico

Desde Asoven explican que "las bases del nuevo pliego valoran por encima de todo el poder económico , sin tener en cuenta en ningún momento el trabajo realizado en esta última década por los empresarios que creamos y mantenemos este mercado".

En segundo lugar, desde Asoven solicitan "un plan de choque para la lonja portuense. Solamente tenemos que observar al resto de las lonjas provinciales, que están experimentando un repunte en sus ventas como la localidad vecina de Sanlúcar, por ejemplo, que teniendo unas instalaciones mucho más pequeñas y obsoletas que las de la lonja de El Puerto superan con creces las ventas realizadas con respecto a ésta. Nuestra lonja, como la de Cádiz, están sumidas en un letargo y a este paso terminarán por autocerrarse. Algo estaremos haciendo mal", aseguran.

Por otro lado, señalan los vendedores que la asociación ha estado solicitando reuniones con el presidente de la administración portuaria, que hasta el momento "no ha querido recibirnos, delegando las reuniones en sus subordinados", afirman . Los responsables de Asoven quieren exponerle "el trauma que está suponiendo no sólo la publicación del concurso, sino también la mala gestión de estos años, imponiendo gerentes mal avenidos que no han hecho otra cosa más que destruir y minar el mercado y la lonja. Estamos en un punto en el que será difícil seguir, pero si queremos, con la voluntad de todas las partes , podemos dar un paso adelante", aseguran.

Con respecto a las solicitudes de reunión con el presidente de la APBC, desde el organismo portuario señalaron ayer que oficialmente solo les consta una petición de cita que se formuló a finales de noviembre, recibiéndoles entonces el director de la APBC, que según afirman tiene el mismo rango que el presidente pero en un nivel técnico.

El pliego de condiciones para la adjudicación de los puestos se publicó a finales del mes de enero. Las concesiones de los 20 puestos se otorgarán por un plazo de diez años (hasta ahora el plazo era de tres). El plazo de solicitudes para optar a uno de los puestos se mantendrá abierto hasta el día 7 de marzo.