¿Hacia dónde va la Feria?

Desde hace poco más o menos cinco años contemplo con cierta desazón cómo va derivando el asunto de las casetas particulares de la Feria de El Puerto de Santa María, que prácticamente son todas las que se montan en el Real de Las Banderas.

Pero vayamos por partes. En mi pueblo, y desde que tengo uso de razón, todas las casetas son de entrada libre, siendo esta una de las características, si no la que mas, de nuestra Feria. Aquí no existía ningún tipo de traba para acceder a ninguna caseta y para degustar sus comidas y los caldos ofrecidos en ella.

La proliferación de catering ha dado al traste con la cocina típica de la Feria

Pero como decía al principio de mi artículo, ahora y cada día mas se van privatizando poco a poco y corres el riesgo de que el propio casetero te niegue el derecho a ser servido y te debas marchar, hecho que me ocurrió el sábado cuando acompañado de mi familia intente almorzar en una caseta de unos conocidos.

Estas casetas a las que me estoy refiriendo son otro modelo de casetas y no se les puede llamar como tales, ya que son más comedores que casetas, donde es imposible tomarse una copa en la barra ya que no hay espacio físico suficiente para hacerlo. Y como muestra un botón: en una de las que presume últimamente de ser una de las más elitistas, hasta el tradicional tablao dedicado al grupo musical que actúa diariamente estaba ocupado por una mesa con sus correspondientes comensales.

En todas estas casetas las zonas reservadas para socios ocupan ya hasta casi la mitad de la superficie útil de la caseta y si la otra parte es un comedor tipo colegio, pues apaga la luz y vámonos, que es lo que hicimos.

Ojo que soy plenamente consciente que los socios de cada caseta son los que "apoquinan" los costes que tienen el montaje y explotación de la caseta, con la colaboración del casetero que también aporta lo suyo y por tanto son libres y están en su derecho de tomar la decisión que crean más oportuna.

Pero también me gustaría que tuvieran en cuenta que esto mismo, me refiero a los socios de una caseta, ha ocurrido a lo largo de todos los años de la historia de nuestra Feria, desde la de Ganado, situada donde se ubican ahora UNIC y demás industrias, y por la noche en el Paseo de la Victoria, pasando por la de Crevillet hasta llegar a la actual de Las Banderas. En todas ellas las casetas eran montadas por peñas, por clubes, por particulares, por escuelas e institutos donde los alumnos aprovechaban para hacer caja y el montaje de las mismas también costaba un dinerito y nunca, y ojo que lo digo con rotundidad, nunca ha ocurrido lo que está ocurriendo ahora.

Y es curiosa la coincidencia pero este intento de privatizar las casetas corresponde a "peñas" de reciente creación, porque las clásicas de nuestra Feria como La Charanga, El Continental, El Binomio, Sin Comentario y muchas otras más siguen siendo fieles a los principios de nuestra Feria, que no es otro que el libre acceso y espacio suficiente en las mismas para disfrutar de la fiesta. Yo creo que el Ayuntamiento, en la nueva normativa que se va a poner en marcha, debería tener este asunto muy en cuenta e igualmente estoy plenamente convencido que con la buena voluntad de todos se encuentra una solución adecuada.

Otro asunto que me preocupa, o más bien me da pena, es la ya prácticamente perdida y bautizada como nuestra "cocina de Feria", otra de las características propias de nuestra fiesta mas importante. La proliferación de catering, que no caseteros, provenientes de fuera de nuestra ciudad han dado al traste con nuestra cocina propia de Feria. Díganme dónde se puede comer un buen menudo, o un buen ajo caliente, o unas buenas tortillas recién hechas, no las congeladas actuales con un toque de micro ondas. Dónde están esas papas con costillas o esa carne al toro con nuestra típica receta que la guisaba con muchas especias y esos buenos arroces. Pues lamentablemente esto, queridos lectores, se acabó. Ahora hay que conformarse con la siempre presente carrillada y con todo el portafolio de congelados de la firma Makro que se ofrecen a modo de crujientes y otras cursis denominaciones. Afortunadamente nos quedan las siempre extraordinarias papas con choco convertidas en embajadoras de nuestra cocina y presentes en algunos de estos catering, y seguro en alguna que otra desconocida caseta donde se continua comiendo la autentica cocina de nuestra Feria.