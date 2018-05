Tras el indudable éxito de la convocatoria celebrada en la noche del martes en las bodegas El Cortijo, a raíz del debate organizado por la plataforma Revive El Puerto, sus impulsores analizaban ayer lo ocurrido y los pasos que deberán venir a continuación.

A la cita acudieron unas 500 personas, de las cuales más de un centenar tuvieron que seguir el desarrollo de la convocatoria de pie y algunas ni siquiera pudieron entrar ante la falta de aforo. Vecinos, inversores, hosteleros, comerciantes y una larga lista de caras conocidas estuvieron presentes en el debate convocado, aunque de debate tuvo poco, ya que los portavoces presentes se limitaron a intervenir sin que exisitiera en ningún momento intercambio de impresiones ni coloquio con el público.

PP y PSOE se enzarzaron ayer en un enfrentamiento a cuenta del debate

Para los organizadores, que se encontraban ayer aún abrumados por la enorme presencia de público, "habrá un antes y un después. No sabíamos cómo iba a acabar la convocatoria y creo que fue importante que al final hablase la gente de El Puerto". Desde la plataforma están pendientes estos días de nuevos encuentros con el equipo de gobierno, y en concreto el alcalde anunció que les hará llegar las propuestas detalladas que hay en cartera para el centro de la ciudad.

También habrá que ver si este movimiento emergente confluye con otras herramientas y entidades que llevan años en marcha y trabajando en la misma dirección, como por ejemplo la Asociación de Empresarios y el Centro Comercial Abierto, algo que hoy por hoy todavía no está claro.

Los organizadores de la cita, no obstante, creen que "ahora estamos más unidos que antes" y tienen claro que este movimiento "no se puede parar".

En cuanto a los partidos políticos participantes, al parecer el debate del martes no ha servido para que aúnen esfuerzos, sino más bien para todo lo contrario. El portavoz municipal del PSOE, Ángel M.González, pedía ayer la dimisión del portavoz del PP, Germán Beardo, por lo que considera las "lamentables declaraciones realizadas en El Cortijo". Se refería González a la propuesta del PP de que la empresa municipal de Vivienda, Suvipuerto, se convierta en una promotora inmobiliaria. González cree que "no podemos volver a lo que se ha comprobado que no funciona. La crisis económica junto a las malas decisiones políticas del pasado llevaron a la empresa a la quiebra, poniendo en peligro su viabilidad y los puestos de trabajo". Desde el PSOE recuerdan que "las políticas ejercidas por PP y PA en la empresa llevaron a los inquilinos más desfavorecidos a un aumento de los alquileres, eliminando la bonificación del IBI entre otras medidas que asfixiaron a los colectivos en riesgo o en exclusión social".

Por su parte el PP respondía, a través de su concejal Millán Alegre, que "las empresas municipales no están para hacer clientelismo político. Suvipuerto está para construir y promover viviendas a través de un Plan Municipal de Vivienda, y particularmente en el centro que es la zona de la ciudad que necesita ser rehabilitada y repoblada".

Alegre lamenta que "el concejal que más tarda en pagar los alquileres sociales de la historia de El Puerto y que no soluciona el problema de la ocupación de viviendas haga de recadero de un alcalde que no da pie con bola".