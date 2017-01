Aunque la reestructuración del equipo de gobierno no se sabrá hasta los próximos días, lo que sí está claro es que en breve se ocupará la silla libre que quedaba en la bancada socialista tras la dimisión de Silvia Valera y la renuncia al cargo de Enrique Peña.

Tras estas dos renuncias anteriores de sus compañeros de lista, la próxima en entrar al fin en el equipo de Gobierno es Ana María Arias Doello, quien manifiesta estar "muy contenta e ilusionada de poder trabajar por El Puerto".

Ana María Arias lleva alrededor de 15 años formando parte del Partido Socialista portuense y ayudando en las diferentes campañas. Además está íntegramente relacionada con el mundo del deporte ya que actualmente es la presidenta del Club de Atletismo Alcanatif y ha participado en la organización de varios eventos deportivos como la XII edición de la carrera popular Puerto Menesteo. La socialista ha manifestado que no se lo ha pensado dos veces cuando la llamaron para entrar en el Gobierno, ya que como dice "si opté a estar en las listas es porque tenía muchas ganas de formar parte del Gobierno portuense".

Con respecto a lo que ella pretende aportar cuando sea concejala, Ana María afirma que aunque no pueda definir su estrategia hasta que no sepa cuál es el área o áreas de las que se hará responsable, ha declarado que "lo único que prometo es que me voy a dejar la piel y el alma por El Puerto"y sobre todo voy a escuchar a los ciudadanos, ya que me debo a los votos y a la confianza que la ciudadanía depositó en mí".

En cuanto a los lazos familiares que le unen con el concejal Ángel M. González ella afirma "estar ilusionada por trabajar con mi hijo, ya que nos servimos mucho de apoyo el uno del otro. Hemos trabajado juntos en diferentes ocasiones, entrenamos juntos e hicimos la campaña juntos lo cual fue una experiencia muy bonita".

Asimismo ha declarado que le gustaría que las áreas de las que se haga responsable estén ligadas con las de su hijo para así poder trabajar codo con codo, ya que se les da muy bien realizar todo tipo de proyectos juntos.

Pese a que afronta que la situación del equipo de Gobierno es "algo difícil al estar en minoría", cree que "todo lo que nos propongamos saldrá adelante, ya que hay muy buen compañerismo entre PSOE e IU y ya se están viendo los resultados de tanto trabajo en El Puerto".

Por otro lado, cuando se refiere al papel que desempeña la oposición actualmente Ana María Arias señala que no la ve como a un enemigo, sino que mantendrá su idea "de trabajar amistades y trabajar por El Puerto teniendo como base el diálogo y no faltando al respeto a ninguno de mis compañeros de la Corporación municipal".