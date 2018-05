Una última batalla al desalojo

Este jueves es la fecha tope. El matrimonio septuagenario formado por Andrés Pérez Molina y Carmen Ortiz Rodríguez, tendrá que dejar el domicilio donde residen desde hace casi 50 años. Se trata de los últimos inquilinos de renta antigua que quedan en el patio trasero de la casa de la calle Larga, número 70, un negocio de apartamentos turísticos situado en un monumental edificio en el que residió el célebre almirante Blas de Lezo durante el tiempo que estuvo en El Puerto, en el siglo XVIII, tras su heroica defensa de Cartagena de Indias. El matrimonio, que está aquejado por dolencias y enfermedades, ha recibido una orden de lanzamiento emitida por el Juzgado Número 2 de El Puerto y ha decidido plantar una última batalla, en su caso pacífica, para encontrar una salida a la orden judicial, que decreta el desalojo de la vivienda para hacer unas obras ordenadas por el área de Disciplina Urbanística para garantizar la seguridad y habitabilidad de esta parte del inmueble.

Andrés Perez y su mujer son los últimos vecinos que quedan en el viejo patio, ya que los demás fueron abandonando la finca de manera progresiva con el paso de los años. Viven en un partidito de cuatro habitaciones en el que criaron a sus cinco hijos, hasta que se independizaron y el matrimonio se quedó solo, en unas habitaciones a todas luces deficientes. Ayer sin embargo no estuvieron solos a la hora de reivindicar una salida honrosa a la situación en la que se encuentran, para no verse literalmente con sus muebles en la calle. La plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) acudió a la puerta de Larga 70 para protestar contra el desalojo y sobre todo para arropar a los afectados y reclamar una salida negociada con la empresa propietaria del inmueble, Murol S.A. que permita una alternativa habitacional para el matrimonio, cuyos ingresos apenas alcanzan los 650 euros. La concentración fue secundada por un centenar de personas, entre ellos concejales de Levantemos y miembros del Foro Social, que pidieron que se llegue a un acuerdo mientra duran las obras y a un compromiso por escrito para que el matrimonio pueda volver una vez concluyan, como les reconoce el Juzgado en su diligencia. Sin embargo, hasta la fecha la negociación no ha dado frutos, y no se ha llegado a consensuar un realojo en otro sitio de manera provisional. Tampoco el Ayuntamiento parece aportar soluciones, por lo que el matrimonio deberá dejar la vivienda dentro de dos días. El Foro ha anunciado que no tratará de detener el lanzamiento en caso de que se produzca, aunque no descarta otras acciones, como un encierro en el Ayuntamiento. El objetivo de la Plataforma es alcanzar un acuerdo negociado.