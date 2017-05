A la tercera fue la vencida. Por tercera vez llevaba el equipo de gobierno a pleno una propuesta para modificar el Plan de Ajuste y poder usar 120.000 euros del fondo municipal de contingencias para que la empresa de Vivienda, Suvipuerto, pueda afrontar el pago de sentencias en su contra, de momento por importe de 120.000 euros.

Tanto el concejal no adscrito, Carlos Coronado, como la portavoz de Ciudadanos, Silvia Gómez, reconocieron que en esta ocasión la propuesta venía acompañada de otra serie de medidas para tratar de esclarecer el futuro de la empresa municipal, por lo que anunciaron su abstención.

El PP arremetió contra el gobierno local por el acto de entrega de licencias de apertura

Por parte de Levantemos El Puerto su portavoz, José Antonio

Oliva, aseguró que en su grupo "somos conscientes de la importancia de este asunto. El punto tiene que salir por los inquilinos y por las viviendas, aunque la gestión puede ser mejor. Entendemos que la empresa puede continuar, pero apostamos porque sea sostenible por sí sola. No se puede mantener a base de inyecciones de dinero municipal", advirtió, al tiempo que anunciaba también la abstención de su formación.

Por parte del Partido Popular Consuelo Lorenzo lamentó que el gobierno se aferrase una vez más a la misma propuesta, destacando la imperiosa necesidad de atajar la morosidad. "La situación cada vez es peor. Ya no se pueden afrontar ni las nóminas ni los pagos corrientes", llegando a decir que la empresa se encuentra en preconcurso de acreedores, una información que después desmentiría el concejal de Economía y Hacienda, Antonio Fernández. "La empresa no está en preconcurso, eso es falso", dijo, para recordar después a la edil popular que "ustedes no están en el Consejo de Administración porque no quieren". También recordó Fernández que se ha realizado una proyección a diez años por parte de la Concejalía de Fomento, con medidas como la obtención de otros 120.000 euros por la adquisición de locales de la empresa, en los tres próximos ejercicios, atajar la morosidad y nuevas encomiendas de gestión.

La presidenta de Suvipuerto, Matilde Roselló, agradeció a Ciudadanos, Levantemos y Coronado su postura. "Enderezar la situación es difícil. Estamos viendo caso por caso, son más de 600 viviendas y algunos tienen un poco de jeta", reconoció, sobre todo en el caso de las viviendas de Cruces, donde la morosidad "era extrema", dijo. También adelantó que entre otros proyectos, Suvipuerto se encargará de elaborar el nuevo Plan de Vivienda de la ciudad.

Tras un nuevo rifi-rafe entre Lorenzo y los portavoces del bipartito, con un Antonio Fernández cada vez más enfadado, los populares finalmente se sumaron a la abstención, con lo cual quedaba aprobado el punto.

Otro de los asuntos de importancia abordados en el pleno de ayer fue la modificación de la tasa de apertura de negocios, un asunto que saltó a la palestra por la licencia de más de un millón de euros que se le pedía al Casino Bahía de Cádiz para su traslado al centro.

En este punto el concejal de Economía y Hacienda se comprometió a llevar en breve a pleno una nueva ordenanza más acorde a la realidad de la ciudad.

La más crítica con este asunto fue la edil de Levantemos María José Marín, quien acusó al gobierno local de haber querido "apagar un fuego". Por parte del

PP Gonzalo Ganaza pidió al equipo de gobierno que hiciera "examen de conciencia" y anunció que apoyarían la modificación tras el compromiso adquirido con la Asociación de Empresarios. También aprovechó Ganaza para tildar de "escándalo" el acto de entrega de licencia organizado por el bipartito hace unos días, algo que calificó de "inmoral".

Finalmente el punto se aprobó con el voto afirmativo del PP y Coronado, la abstención de Ciudadanos y el apoyo de Levantemos a la elaboración de una nueva ordenanza, no así a la modificación de la actual, a la que dijeron no.