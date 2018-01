Un suspenso de los ecologistas a la política ambiental del Ayuntamiento

Es tiempo de hacer balance del año que acaba de terminar, y en lo que respecta a la política medioambiental que lleva a cabo el equipo de gobierno, el colectivo ecologista lo tiene claro: un suspenso.

Para Ecologistas en Acción "el área municipal de Medio Ambiente cuenta para su gestión posiblemente con más medios que ninguna otra y parece adolecer de interés para dar soluciones a temas de los que sus responsables son conocedores". También recuerdan que los dirigentes del área "cuentan con una documentación detallada con diferentes inventarios de todas las cuestiones que les atañen y son conocedores de la baja calidad ambiental y paisajística de la ciudad".

El colectivo cree que las principales necesidades son de gestión interna, no presupuestariasLos ecologistas sólo detectan mínimos avances en materia de disciplina urbanística

Entre sus demandas, los ecologistas enumeran por ejemplo que "hay programas de reposición y mantenimiento de arbolado que no se cumplen; no se muestra voluntad para corregirse en la aplicación de fitosanitarios peligrosos para la salud de los ciudadanos; y se ha ultimado la privatización del camping Las Dunas, pasando por desidia de manos municipales a una empresa privada".

También lamentan que no exista "ningún programa a medio y largo plazo para ayudar a frenar el cambio climático. Ecologistas en Acción sugirió al Ayuntamiento que se acogieran a la medición de consumo energético y contaminación municipal que ofrecía de forma gratuita la Junta de Andalucía, algo que serviría para medir nuestra huella de carbono, concienciar y mejorar en el ahorro pero que por lo que sabemos no se está haciendo".

También lamentan que "se ha dado cobertura a la ineficaz, cara e interesada gestión de Aqualia en la EDAR de Las Galeras, no se ha iniciado la remunicipalización de Apemsa y no se cumplen los acuerdos del Pleno. En nuestro caso no han movido un papel para ejecutar acuerdos de los que si hemos recibido buenas palabras como los acuerdos de la comisión de estudio de tala de arbolado urbano; la Vía Verde Entre-Ríos o la instalación del antiguo puente del ferrocarril en el Caño del Molino", dicen.

También denuncian que "no hay gestión de los huertos urbanos", y que "con el estancamiento de las ordenanzas y la ampliación del proyecto a otras barriadas, esta legislatura será imposible". También se quejan los ecologistas de que "poco se ha progresado en el desarrollo del PGOU ,que parece estancado, pasados cuatro años desde su aprobación. Peprichye y ARGs avanzan con suma lentitud, en contradicción con algunos desarrollos especulativos, como Bahía Blanca, Club Mediterráneo". También denuncian desde el colectivo "la inutilidad de los Consejos de Participación, excediéndose en prácticamente todos las fechas de convocatorias, el Reglamento recoge un consejo al trimestre, cuatro al año, en el caso del de Medio Ambiente, en otros también, solo se ha celebrado uno en 2017".

Aseguran además que hay una "falta total de comunicación entre áreas", y que no se ha practicado nunca la "transversalidad".

Para los ecologistas "este gobierno municipal, igual que el anterior y cada cual por un motivo, ha sido incapaz de gestionar el Ayuntamiento que administrativamente al parecer funciona de manera fantasmagórica por el empeño y profesionalidad de sus funcionarios, abandonados pero con voluntad. Las necesidades más urgentes de nuestro Ayuntamiento son de gestión interna, no de presupuestos municipales. El problema de solvencia económica se resolvería quitando el control y el poder sobre las contratas a quienes inciden desde la valoración de los pliegos de condiciones de presupuestos millonarios como los de playas, jardines, basuras o autobuses", afirman.

Sí reconocen desde el colectivo "mínimos avances en contados asuntos de disciplina urbanística, pero no gratuitamente. Han sido las denuncias e insistencia que hemos ejercido lo que ha hecho que se haya actuado en algunos casos de construcciones ilegales, multas coercitivas, derribos e investigación de ocupación de terrenos municipales en la Sierra de San Cristóbal y Pinar de la Isleta, pero vamos tan tarde y tan lentos que por desgracia aún queda casi todo por hacer".

Ecologistas tampoco se olvida en su balance de la oposición, de la que dice que "en estos tres años tampoco ha destacado por proyectos o ideas de valor, sólo sumidos en la crítica destructiva. Les cuesta trabajo recordar que antes hubo otros gobiernos que arrastraban también un sinfín de deficiencias", concluyen.