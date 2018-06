La suerte y la fortuna se mudan a la misma calle

Tras 25 años va a resultar complicado ver la pequeña puerta azul cerrada. Será como si a la calle Larga le faltase algo. También se echarán de menos las largas colas que, esporádicamente y por falta de aforo, se extendían desde el mostrador hasta la puerta del bar Vega. Pero, tal y como ha dicho su dueño, "todo sea por mejorar y seguir creciendo". La administración de lotería Nº 6 se muda. Pero que no cunda el pánico. No hará falta siquiera andar más de 50 metros para seguir probando a la fortuna. Si aún así ni siquiera acierta los número, no es culpa de nadie. No será porque se haya ido muy lejos.