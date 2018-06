Un sondeo de intención de voto ve al PSOE ganador de las elecciones 2019

Un barómetro de opinión e intención de voto llevado a cabo por la empresa Insobel para la cadena 8 TV refleja que la izquierda obtendría en El Puerto unos resultados mejores incluso que los del año 2015 en caso de que las elecciones municipales se celebren ahora.

La encuesta se realizó entre el 30 de mayo y el 1 de junio, con un total de 500 entrevistas, y en ella se abordan distintos asuntos relacionados con la situación política de El Puerto y también con sus problemas y necesidades. Está dividida en varios apartados, de los que alcanzan un especial interés aquellos que abordan las tendencias de los votantes para las elecciones de 2019.

El hecho de que la izquierda revalide e incluso obtenga mejores resultados que en 2015, se refleja en primer lugar en la previsión del PSOE, que según el sondeo obtendría un concejal más que los que tiene actualmente, consiguiendo una representación de 7 ediles con el 32'2% delos votos, frente a los 6 ediles de ahora. Sería por lo tanto el partido más votado, seguido del PP, que no obstante bajaría, pasando de 9 a 6 concejales, y obteniendo un 21,02% del apoyo de los votantes. Izquierda Unida se mantienen como hasta la fecha, consiguiendo según la encuesta entre 2 y 3 concejales, mientras Levantemos sería una de las formaciones más perjudicadas, ya que pasaría de 4 concejales a tan sólo 1. La irrupción de Podemos, que no ha presentado candidato aún, le reportaría buen resultado electoral, toda vez que obtendría 3 actas. Ciudadanos, que todavía no ha presentado candidato, obtendría un buen resultado. De esta forma, la izquierda se haría con 6-7 concejales en el mejor de los casos, y uniéndose a la socialdemocracia del PSOE obtendría 13-14 concejales sobre los 25 ediles de la Corporación.

La gran sorpresa la daría Ciudadanos, que no ha presentado su cabeza de lista pero lograría 4 o 5 concejales (actualmente tiene 2), el 15,19% de los votos, lo que no le daría para poder sumar con el PP y formar gobierno. El resto de las formaciones, incluso los nuevos andalucistas, no tendrían representación.

Los buenos resultados del PSOE se refuerzan cuando se pregunta a los votantes qué partido creen que ganaría las elecciones, ya que la mayoría entiende que serán los socialistas (38%), con una subida de 18 puntos. Sólo un 26,9% de los portuenses votaría a los populares frente al 31,33 % que lo hizo en 2015.

En cuanto a la valoración de los líderes políticos, ninguno supera el listón de aprobado, aunque el actual alcalde David de la Encina es el más valorado, con un 4,58%. Curiosamente, Germán Beardo (PP), es el segundo líder mejor valorado, con un 4,47% de nota, mientras a escasa distancia Antonio Fernández (IU) es valorado con un 4,32%. José Antonio Oliva obtiene un 4,18%. Entre los políticos que han tenido responsabilidad de gobierno en anteriores legislaturas, Silvia Gómez, de Ciudadanos, obtiene una valoración del 2,96%, mientras que Antonio Jesús Ruiz Aguilar obtiene una valoración de 3,03%. Raúl Capdevila, de Ahora El Puerto, que alcanza el 4,42% de aceptación.

La encuesta sigue con algunos aspectos relacionados con la situación en que se encuentra El Puerto. En este sentido, un 61% de los encuestados consideran que la situación es regular, buena o muy buena, lo que implica un aprobado a la gestión del equipo de Gobierno.