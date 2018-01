Las rebajas de enero no animan la actividad en los comercios del centro

Tras la Navidad las empresas han de idear diversas estrategias para mantener las ventas que se han producido durante los días de vacaciones. Es por ello que las rebajas son consideradas un incentivo para que no decaiga el consumo dentro de la sociedad.

El Puerto tiene comercios repartidos por toda la ciudad. En el Centro Comercial El Paseo se ubican los locales pertenecientes a los grandes comercios de franquicias, mientras que en el centro de la urbe se encuentran los establecimientos más familiares. Otro año más las calles del caso histórico no están disfrutando de los beneficios que ocasionan las rebajas de enero. Algunos comerciantes declaran que esto se debe a la competencia que suponen las grandes superficies. Por otro lado se espera que durante estas semanas venideras las ventas remonten en el centro de la ciudad. Es el caso de la zapatería El Pollo, situada en la calle Luna, desde la que afirman que "durante estos días no hemos tenido mucha clientela, pero a finales de semana hemos comprobado que ha habido un aumento de compradores. Y eso que nosotros no hemos puesto aún ningún tipo de rebajas", afirmaba la dependienta de la zapatería.

"Los portuenses no compran en el centro, prefieren las grandes superficies"

Desde Orfelia Modas, también situada en la calle Luna, opinan que después de Reyes "las cosas están mal" y no han vendido mucho. "La gente no está comprando nada estos días, en comparación con otros años este está siendo más duro para los comerciantes que trabajamos en el centro urbano", afirman.

En El Formidable de la Placilla, tienda de ropa dedicada en especial a la moda infantil, opinan que los centros comerciales son los culpables de la situación que está viviendo el centro. "Las grandes marcas están situadas en las grandes superficies y las tiendas del centro nos vemos afectadas por esta fuerte competencia", afirman desde el establecimiento.

La dependienta de Chikipekes, también en la Placilla afirma que "esta semana empezó regular pero vemos que la cosa va mejorando. Creemos que las lluvias han ocasionado que la gente no salga de sus casas a comprar, pero estos días en que ha salido el sol hemos comprobado que las ventas van un poco mejor".

Por otro lado, también en la Placilla la dueña de la tienda de objetos decorativos MundoArte opina que el centro no genera ingresos porque la gente no vive en el centro de la ciudad. "Los portuenses se han desplazado a vivir fuera del centro de El Puerto, por este motivo todo el mundo está acostumbrado a coger el coche para desplazarse. La gente no viene aquí para comprar, tampoco hay una aparcamiento que facilite la entrada de vehículos", recalca la empresaria. Además, señala que el gobierno no puede fomentar que las empresas de servicio estén situadas en polígonos fuera del entorno habitable de la ciudad, ya que en su opinión "es este uno de los motivos por los que la gente no gasta dinero en el centro. La mitad de los comercios están cerrando y no se está haciendo nada. El problema no es El Paseo sino las infraestructuras que hacen que la población no escoja el casco histórico como lugar de compras", finalizaba esta trabajadora.

El pasado mes de noviembre la Cámara de Comercio de Cádiz fomentó unas ayudas para la digitalización de las tiendas ubicadas en el centro histórico de la ciudad. La crisis que viene acarreando esta zona de El Puerto es un problema que está asentado desde hace muchas temporadas. La mayoría de locales quieren que el Ayuntamiento fomente, de un modo u otro, el consumo en el casco histórico de la urbe.

Las rebajas durarán hasta mediados de febrero y los comercios de cadena y familiares harán todo lo posible por vender los productos al mejor precio posible.

Los centros comerciales ya están provistos de todo tipo de campañas para vender más y en menos tiempo. El centro tendrá que esperar y recoger lo que pueda en estas fechas de incertidumbre.