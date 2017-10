"Nos han puesto en la calle casi sin darnos ni tiempo para recoger nuestras cosas"

La plantilla de Impulsa, despedida en la jornada de ayer, emitió un comunicado en el que señalaban que "a pesar de haber aceptado el pasado 23 de octubre las condiciones propuestas por Impulsa El Puerto, en la mañana de ayer, sorpresivamente, seis trabajadores hemos sido notificados que con fecha de 26 de octubre quedaba extinguida la relación laboral que nos unía a Impulsa El Puerto, obedeciendo dicha extinción, según la empresa, a la concurrencia de causas objetivas, económicas, organizativas y de producción. Lo que se traduce en 20 días por año, máximo una anualidad".

Los trabajadores consideran que "definitivamente todo el calvario que hemos pasado durante estos dos últimos años no ha servido para nada y finalmente hemos sido puestos en la calle, casi sin tiempo a recoger nuestras cosas. Trabajadores que hemos estados más de 20 años dedicados en cuerpo y alma a la empresa y que hemos sido despedidos de la forma más inhumana posible".

Añaden además que "como era de esperar, ningún representante político o miembro del Consejo de Administración ha tenido la decencia de ni siquiera despedirse de nosotros. Como venía siendo habitual, han utilizado a dos personas del equipo del asesor pre concursal para darnos las cartas de despido fulminante firmadas por el director gerente, Miguel Ángel Zarzuela. Realmente lamentable el pago recibido a más de 20 años de trabajo…", lamentan.

La plantilla añade que "después de perder nuestros puestos de trabajo de esta manera tan desagradable e inconcebible, no nos quedan fuerzas para seguir entrando en debates que no nos lo devolverán. Pero si algo ha quedado claro de forma definitiva es que todo estaba perfectamente organizado desde el primer momento que accedieron al Ayuntamiento y el equipo de gobierno, encabezado por David de la Encina y Antonio Fernández hoy se felicitan de haber dado el primer paso para la liquidación de Impulsa y de haber dejado a seis familias portuenses sin trabajo y en la calle de forma deplorable, aplicando además, la reforma laboral en su máxima expresión de agresividad, y no nos referimos al pago que lo tenían fácil tras la venta de ayer del Edificio 287, sino a las formas utilizadas. Ver para creer, en partidos que dicen ser progresistas y sociales como PSOE e IU", concluyen.