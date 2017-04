La prórroga del servicio de autobuses y de playas y pinares se llevan a Pleno

Continúan las prórrogas de prestación de servicios que se vienen dando en algunas de las empresas concesionarias que trabajan para el Ayuntamiento. En esta ocasión, serán dos servicios de gran importancia para la ciudad los que serán objeto de debate para la aprobación de sendas prórrogas. La prórroga de ambos servicios se debatirá en el Pleno Ordinario de mañana miércoles, 5 de abril, a partir de las 18:00 horas, en el salón de sesiones del Ayuntamiento. Ambas propuestas forman parte de los puntos de gestión del equipo de Gobierno, y son presentadas a propuesta de las empresas que tienen encomendadas la prestación de dichos servicios.

En primer lugar se lleva a pleno la proposición de aprobación de la prórroga del contrato del servicio de transporte colectivo urbano de viajeros, es decir el servicio de autobuses urbanos que está a cargo de la UTE Daibus, cuya fórmula de explotación es de 'gestión interesada', en la cual el Ayuntamiento aporta una parte pactada con la empresa concesionaria del total del coste de la prestación del servicio.

También se debatirá en el pleno la proposición para prorrogar el contrato de gestión del servicio de limpieza, conservación y mantenimiento y gestión del programa de uso público en las playas y pinares del término municipal, una prórroga que tendría una duración en principio desde el 1 de mayo hasta el 31 de julio, lo que garantizaría al menos que la mitad de la temporada de playas estaría cubierta.

En este caso la empresa que presta el servicio es Recolte Servicios y Medio Ambiente S.A., que solicitó la prórroga por un año aunque por exigencias del Plan de Ajuste ha habido que dividirla.

En el caso del servicio de autobuses urbanos, se debatirá en el punto número 12 de un orden del día de 25 puntos.

La UTE Daibus obtuvo la adjudicación del transporte público urbano el 11 de mayo de 2011 y su contrato, según consta en el expuesto a pleno, finaliza el próximo 1 de junio.

Actualmente se está ultimando por los servicios técnicos del Ayuntamiento la redacción del nuevo pliego de condiciones que regirán en el nuevo contrato de transporte público de autobuses en El Puerto, por lo que se hace necesario prorrogar seis meses el actual contrato, dada la complejidad de los nuevos pliegos y la importancia de los recursos económicos que requiere.

Esta prórroga forzosa, según se recoge en la propuesta del área de Movilidad, comprendería desde el 2 de junio hasta el 1 de diciembre, es decir seis meses, con un importe de 1.030.416 euros. El pasado 31 de mayo de 2016 se aprobó una primera prórroga de la contrata del servicio de autobuses por un año completo, durante un pleno extraordinario en el que votaron a favor los tres partidos que formaban entonces el tripartito, con la abstención del PP y C's. Ya entonces el equipo de Gobierno manifestó que quería introducir mejoras, como reducir el tiempo entre paradas, y la oposición consideraba que el coste del servicio era muy alto.

Según Intervención, los gastos de la prórroga del servicio municipal de autobuses requieren de una retención de créditos. El importe del expediente de gastos no obstante, no excede del Plan de Ajuste, en su apartado Servicio Municipal de Autobuses. En este momento, al no haberse aprobado aún el Presupuesto 2017 se ha procedido al envío al Ministerio de Hacienda de la propuesta de prórroga presupuestaria necesaria, que está sujeta a los ajustes que proponga dicho ministerio.

En cuanto a la prórroga del servicio de limpieza y conservación de playas y pinares, el 7 de marzo pasado, Medio Ambiente remitió a la empresa Recolte un informe favorable a la prórroga de la concesión de gestión de dichos servicios de limpieza, conservación y mantenimiento de playas y pinares por un año , con un coste de 3.021.231 euros.

No obstante, pese a haber presentado la empresa una petición para que se le concediera un año completo de prórroga, desde el Área Económica se dieron indicaciones para ajustarlo a la disponibilidad presupuestaria, de manera que se lleva para su aprobación en Pleno una retención de crédito para pagar dicho servicio desde el 1 de mayo hasta el 31 de julio próximos, por importe de 755.307 euros, que no superan las previsiones del plan de ajuste.

No obstante, el periodo de prórroga desde el 1 de agosto al 31 de diciembre, con un importe de 1.258.846 euros, quedaría supeditado a la aprobación y entrada en vigor de un expediente de modificación presupuestaria.