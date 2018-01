Un programa variado y de calidad para la temporada del teatro Muñoz Seca

La temporada de invierno del teatro municipal Pedro Muñoz Seca vuelve a ofrecer a los ciudadanos una amplia oferta que va desde los espectáculos teatrales dirigidos al público adulto y para toda la familia, pasando por los ciclos de músicas (Escena Flamenca, Escena Rock y Escena Clásica) hasta los conciertos a cargo de formaciones norteamericanas y orquestas. Un ciclo extenso, con 24 espectáculos, que se extenderá entre los meses de febrero a junio y que según la concejala de Cultura, María Eugenia Lara, "continúa su apuesta por la calidad, con primeras figuras y una variada oferta".

Como es costumbre en El Puerto, el plato fuerte viene de la mano del teatro, donde destaca la calidad de los actores y de las obras que se presentan, y la labor de Cultura para acercar el teatro a los más pequeños y a toda la familia. La temporada contará con cinco obras de abono y se abrirá el sábado 24 de febrero a las 20:30 horas con la obra ¡Ay, Carmela!, protagonizada por los actores Cristina Medina (La que se avecina) y Santiago Molero (Águila Roja). Se trata de un clásico del teatro contemporáneo que se ha representado en más de 170 producciones y donde se aúnan la comedia y el drama. El montaje está dirigido por Fernando Soto, sobre un texto de José Sanchis Sinisterra. Junto a esta obra se incluyen otras cuatro funciones de abono: Ahora todo es noche (10 de marzo), de la compañía La Zaranda sobre un tema de actualidad, la historia de tres personas sin techo; Oleanna (14 de abril), protagonizada por los actores Fernando Guillén Cuervo y Natalia Sánchez, sobre un texto del dramaturgo estadounidense David Mamet, que aborda el acoso sexual en el ámbito académico; Todas las noches de un día (12 de mayo), con la actuación de dos grandes intérpretes españoles, Carmelo Gómez y Ana Torrent, un thriller que no se ha estrenado todavía y que se pondrá por vez primera sobre las tablas en marzo, del autor Alberto Conejero (Premio de la Asociación de Autores de Teatro 2016). Cierra las funciones de abono el espectáculo The Funamviolinistas (25 de mayo), un espectáculo galardonado en los Premios MAX, que supuso el descubrimiento de tres grandes intérpretes musicales y, a la vez, actrices - Ana Hernández, Mayte Olmedilla y Lila Horovitz -, "un espectáculo con cinco años en cartel, en el que no hay diálogos, sólo música, teatro corporal danza y humor, creando una fusión mágica y divertida", como explicaron ayer los técnicos de Cultura Antonio Ahúcha y Raúl Barriuso.

Vuelve a convocarse la Muestra de Teatro Portuense para grupos amateur de la ciudad

Fuera de abono, en junio, se celebrará la VI Muestra de Teatro Portuense, mientras en la programación para los más pequeños y para disfrute en familia se han programado cuatro espectáculos de teatro y danza en varios domingos, a las 12:30 horas, que comenzarán el 25 de febrero con los títeres de La gotera de Lazotea, y la obra Garbancito en la barriga del Buey.

Dentro de la programación Escena Clásica uno de los platos fuertes será el Dúo González Calderón (6 de abril), integrado por el pianista Alberto González Calderón y su hija Beatriz, violonchelista, que interpretarán la partitura del musical 'West Side Story' de Leonard Bernstein. El 5 de mayo visitará el teatro Pedro Muñoz Seca la Orquesta de Cámara de Sevilla, citas a las que hay que sumar los conciertos gratuitos de las formaciones norteamericanas The twickenham Winds (14 de junio) y Palo Alto Chamber Orchestra (22 de junio), dentro de sus giras internacionales por países europeos.

Finalmente, el ciclo Escena Rock estará representado por Soleá Morente (8 de marzo), quien combina la herencia de la cultura flamenca de la familia Morente con influencias del pop rock e incluso del rock alternativo, y Joe Crepúsculo, que actuará el 5 de abril.