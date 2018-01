La presidenta de Suvipuerto dice que ya se actúa contra la morosidad

El pleno celebrado en la tarde de ayer, el primero de carácter ordinario del año 2018, se desarrolló tal y como se preveía, sin sorpresas y con la ausencia de los ediles Carlos Coronado, no adscrito, y María José Marín, de Levantemos El Puerto. En un orden del día sin grandes asuntos, el más relevante fue el de la renovación del convenio suscrito en 2014 entre Ayuntamiento y la empresa municipal de Vivienda, Suvipuerto, para la gestión del parque municipal de viviendas.

El acuerdo, que contempla la dotación por parte municipal de 395.000 euros a la empresa para paliar el déficit de las viviendas municipales, salió adelante con el apoyo del equipo de Gobierno y levantemos, votando en contra Ciudadanos y absteniéndose el Partido Popular.

Unanimidad para el expediente de un reconocimiento a las Hermanitas de los Pobres

La portavoz de Ciudadanos, Silvia Gómez, justificó su voto en contra al no haber recibido antes de la sesión una documentación que había requerido a la empresa, sobre el trabajo que se está haciendo para paliar la elevada morosidad en el parque municipal de vivienda y tratar de que Suvipuerto se gestione sin depender continuamente de las aportaciones municipales. La portavoz del partido naranja acusó además a Levantemos de ser "el socio encubierto del equipo de gobierno", por haber apoyado esta moción, recordando además que esta formación estuvo al frente de Suvipuerto durante su etapa en el gobierno local.

La concejala de Vivienda y presidenta de Suvipuerto, Matilde Roselló, explicó durante la sesión que se está logrando bajar el índice de morosidad de estas viviendas municipales, si bien el gran problema se encuentra en la promoción de la calle cruces, donde la morosidad no para de subir, algo de lo que culpa a la política de vivienda liderada por el Partido Andalucista en el anterior mandato municipal.

Roselló explicó que esta situación no es nueva y que viene desde hace mucho tiempo, agravándose la situación en 2014 cuando se ofrecieron viviendas de alquiler con opción a compra y ahora la mitad no pueden pagarlas. "Se está actuando con las familias y muchos casos están ya en los juzgados. Y con los que de verdad no pueden pagar se está actuando caso por caso. Hay gente que lleva muchos años sin pagar, e incluso que no han formalizado los contratos ni han renovado la documentación. Ahora se están haciendo calendarios de pagos y se están tomando medidas", aseguró.

También en la sesión de ayer se aprobó, en este caso por unanimidad, iniciar un expediente para otorgar un reconocimiento municipal a la congregación de las hermanitas de los Pobres, que tras 122 años de presencia en El Puerto se marchan de la ciudad, quedando el asilo de Las Banderas en manos privadas para seguir con la gestión del establecimiento.

También se aprobó, con los votos de la oposición, un punto del PP para reparar los alcorques de la calle Bolardo, en El Ancla.