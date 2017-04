"Mi pregón va a ser un canto a la unión de todas las hermandades"

La Semana Santa portuense no arranca el Domingo de Ramos, sino siete días antes, cuando Jesús Andrades García (El Puerto de Santa María, 1983) la ensalce mañana domingo en un pregón en el que lleva más de dos meses trabajando.

-El pasado 22 de enero se hace oficial su designación como pregonero. ¿Qué le entra por el cuerpo a un cofrade de su experiencia cuando se le encomienda algo de tanta responsabilidad?

-Pues es difícil de decir en palabras, pero fue algo así como una emoción muy grande y un orgullo sin comparación. Tuve la sensación de que aquello era uno de esos trenes que sólo pasan una vez en la vida, y, por ello, acepté sin dudarlo, aunque, como dices, sintiendo el peso de una responsabilidad tan enorme.

-¿Y ese mismo día se pone a trabajar en el texto?

-No, ese día trato de disfrutar con mi familia de un momento tan emotivo y, al mismo tiempo, respondo a las muchas felicitaciones que me van llegando. Al día siguiente es cuando empiezo a esbozar ideas para el pregón, a estructurarlo y a planificar el trabajo de las siguientes semanas. Ha sido tanto una labor de búsqueda interior como de investigación en la idiosincrasia de la Semana Santa portuense

-Aunque aún no ha cumplido ni treinta y cinco años, su curriculum cofrade bien podría ser el de una persona jubilada.

-Quizá no tanto, pero es verdad que empecé pronto: este año se cumplen veinticinco desde que procesioné por vez primera en la Pavera de la Oración en el Huerto. Parece mentira, pero un día te pones a mirar atrás y te ves ahí, avanzando entre un grupo de críos que no levantan dos palmos del suelo.

-Y al poco tiempo se vinculó a otra vertiente de la Semana Santa: la musical.

-Pues sí, la culpa la tuvo un tambor que me regalaron en la Comunión. Di tanta lata en casa que acabaron apuntándome en la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de los Milagros, ya desaparecida. Luego pasé por otras formaciones.

-Pero la música le sabía a poco…

-No, me gustaba mucho, pero quería vivir la Semana Santa de una forma más plena: desde una hermandad. Por eso inicié mi vida cofrade en San Joaquín, por vocación propia y por la influencia de dos personas que no puedo olvidar: mi tío José María y el profesor don Antonio Velázquez.

-Y con apenas dieciséis años, se inicia de costalero.

-Eso fue en el noventa y nueve, como costalero del Paso de Misterio de la Veracruz. Tres años después me estreno en el Paso de Palio de la Flagelación, y en 2010 voy bajo el Paso de Misterio de la Oración en el Huerto.

-En 2012 se produce un cambio importante: da el salto a funciones de capataz.

-Ese año, en concreto, pasé a ser miembro del Equipo de Capataces de la Veracruz. Dos años después me inicié como integrante del equipo de Capataces y Contraguías del Paso de Misterio de la Oración en el Huerto.

-Llama la atención en su trayectoria la vinculación que tiene con la Semana Santa de Sevilla.

-Sí, soy costalero del Paso de Palio de la Esperanza de Triana. Siempre sentí una devoción inexplicable por esa hermandad, desde muy niño, y no sabía por qué. Hay una historia muy bonita detrás de todo esto: un día descubrí que mis padres, de regreso de su luna de miel, pararon en Sevilla y visitaron la imagen de una virgen que les llamó mucho la atención, y de la que nunca recordaron su nombre. Se trataba, lo supimos más tarde, de Nuestra Señora de la Esperanza de Triana.

-Volviendo a nuestra ciudad, ¿qué cree que hace diferente de las demás a la Semana Santa de El Puerto?

-Sin duda, la gente que hace esta Semana Santa. Hay muchos veteranos que llevan toda su vida dedicada a esto, hay también una gran labor social y mucha implicación ciudadana por parte de nuestras hermandades, que no existen, como podría pensarse, sólo para la Semana de Pasión. Y podemos estar muy orgullosos, y esto es crucial de cara al futuro, del empuje de una juventud que se implica, que trabaja, que está al frente de iniciativas cada vez más respetadas y tenidas en cuenta por quienes irán retirándose por imperativos de su edad.

-¿Qué puede decirnos de su pregón de mañana domingo?

-Pues que pase lo que pase, ha habido detrás una labor ardua, minuciosa, en la que he puesto el corazón y todas mis fuerzas. Me han faltado horas para escribir, borrar, pulir… No quiero adelantar nada, pero habrá sorpresa, agradecimientos, un viaje a mi pasado y un homenaje a esta ciudad que me vio nacer como persona y como cofrade. Y, por supuesto, el deseo de unión entre todas las hermandades portuenses.