"A los portuenses se les ha usurpado la obra del pintor Eulogio Varela"

Este año se conmemora el 150 aniversario del nacimiento en El Puerto del pintor Eulogio Varela Sartorio, una de las figuras del Modernismo español y artista polifacético que destacó en el campo de las artes decorativas, el dibujo, la ilustración y la pintura.

El pasado mes de febrero se presentaron una serie de actos con la figura y la obra del pintor como eje central, actos que han comenzado este mes de mayo con una exposición de ex-libris.

"Los técnicos municipales han sido los culpables, pero los políticos se lo han permitido"

Al hilo de esta conmemoración Francisco Arniz, la persona que en el año 1980 convenció a los hijos de Varela para que legaran los cuadros de su padre a la ciudad que le vio nacer, habla sobre lo que considera el "pobre" reconocimiento a la figura del pintor y sobre todo, carga contra los técnicos y políticos que han impedido, en estos 38 años, que los portuenses disfruten de este legado artístico.

Como recuerda Arniz las gestiones para la cesión se remontan a finales de la década de los 70, cuando él vivía en Barcelona e investigaba sobre la obra de diferentes artistas portuenses como Varela, Enrique Ochoa o Francisco Lameyer. Tras publicar varios artículos especializados y entablar contacto con la familia, los hijos del pintor, Carlos y Gloria (entonces ya de avanzada edad) confiaron en él para donar la colección de cuadros al Ayuntamiento portuense, con la condición de que se expusieran públicamente. La primera intención de los hijos fue donar los cuadros al Museo de Cádiz, ya que entonces en El Puerto no existía un museo municipal, pero las gestiones de Arniz fructificaron con la creación, en esa misma época del museo portuense, que en un principio se iba a instalar en el Palacio de Valdivieso hasta que alguien decidió que era mejor destinar ese edificio a acoger la sede de Urbanismo.

Una vez el museo en la actual sede de Pagador, y con la cesión de 44 cuadros que luego fueron 50 con la adquisición de algunas obras más por parte municipal, en 1980 se celebró en el Castillo de San Marcos una gran exposición con 85 obras del pintor, algunas de ellas cedidas para la ocasión por la revista Blanco y Negro, para la que trabajó Varela mucho tiempo. Era alcalde entonces Antonio Álvarez, siendo concejal de Cultura Antonio Muñoz Cuenca.

Una vez cedidos los cuadros a la ciudad, estuvieron expuestos unos días pero al poco tiempo, con el nombramiento de Francisco Giles como director del Museo, se retiraron y quedaron almacenados en distintas dependencias municipales. Como dice Arniz muy gráficamente, "las piedras de Paco Giles" ocuparon la mayor parte del Museo, quedando los cuadros de Varela y de otros destacados pintores casi en el olvido.

Así, con este compromiso de exhibición pública incumplido han pasado casi 40 años. Arniz no oculta su malestar al considerar que "es vergonzoso que se haya usurpado este legado a los portuenses" y culpa de ello a los técnicos municipales de Cultura, y acto seguido a los políticos "porque se lo han permitido".

En opinión de Arniz "los distintos directores del Museo han estado siempre más interesados en la arqueología y nunca han tenido mucho interés por estos cuadros, que entre otras cosas han estado muy maltratados almacenados en dependencias sin acondicionar".

En cuanto al homenaje actual, Francisco Arniz no está tampoco satisfecho, ya que considera que la exposición en marcha es escasa para lo que merece la obra de Varela, al tiempo que asegura sentirse "ninguneado" por el Ayuntamiento, a pesar de haber sido el artífice de que esos cuadros se encuentren en la ciudad.

Arniz no es tampoco demasiado optimista con respecto a la recuperación y difusión de la figura del pintor, porque como dice "en El Puerto no se reconoce a nadie. Somos como Saturno que se come a sus hijos".

En este sentido, recuerda cómo se ha ido de la ciudad el legado de otro de sus artistas, Manolo Prieto, cómo se encuentran también sin exhibir los 17 cuadros que donó Enrique Ochoa en los años 50 a la ciudad o cómo se ha desaprovechado la figura de Rafael Alberti como portuense universal. "En cualquier ciudad cuidan lo poco que tienen, no hay más que ir a localidades como Moguer para ver cómo miman el legado de Juan Ramón Jiménez. El Museo de Chiclana, sin ir más lejos, es gloria bendita", afirma.

Arniz dice que no sabe si verá algún día los cuadros de Eulogio Varela expuestos, ya que duda incluso de que se conserve el legado completo, aunque dentro del desencanto reconoce que con el homenaje en marcha se salda, al menos en una mínima parte, la deuda de esta ciudad con uno de sus hijos ilustres. "Algo es algo", dice poco convencido.