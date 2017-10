Un poblado en busca de su futuro

"¡fíjate qué presencia ofrece esto en la plaza de San Cristóbal, que es la plaza principal del pueblo!". Quien lo denuncia es el presidente de la asociación de vecinos El Castillo, del Poblado de Doña Blanca, Fernando Sánchez, que recibe a este diario con el secretario de la entidad, Luis Miguel Benítez Vega, frente al único bar que existe en el enclave. Y lo afirma señalando a un gran edificio tapiado, con fachada a la misma plaza, que antaño albergó en su interior el cine, el salón de actos y la sala de fiestas del poblado, pero que hace tiempo que perdió su uso cultural y ahora alinea varias mesas de ping-ping que usan los niños para iniciarse en este deporte, muy popular en el enclave. El viejo edificio y varias casas y corrales colindantes fueron adquiridos por la empresa municipal de vivienda Suvipuerto a mediados de los años 90, con idea de construir una promoción de pisos. Pero el poblado impuso su ley, esa que lo transforma en un lugar diferente a otros: el hecho de estar levantado en terreno inundable de marismas. "Aquí no se pueden construir más de dos pisos de altura, porque los edificios se van hundiendo en el terreno", explica el presidente de la asociación. Si estuviera construido sobre islas, el Poblado de Doña Blanca sería como Venecia, incluso más inestable, algo que condiciona la evolución del enclave. En Doña Blanca las casas no tienen cimentación. La morfología del suelo fue un auténtico quebradero de cabeza para el Instituto Nacional de Colonización (INC), que tardó varios años en decidir y pleiteó con el Ayuntamiento hasta acordar dónde instalar el poblado para acoger a los agricultores desplazados de sus tierras por la construcción de la Base de Rota. Al principio, el Gobierno Central barajó la posibilidad de instalar el enclave en la falda de la Sierra de San Cristóbal, pero el Ayuntamiento se opuso porque afectaría a los pozos de agua dulce de la Piedad, por lo que el INC se decantó por la marisma, construyendo el pueblo en mitad de la vega del Guadalete, cuyos lotes de tierra se repartieron entre los colonos.

Por este motivo, cada una de las casas de Doña Blanca se construyó sobre una amplia losa de hormigón que ocupa toda la superficie de la vivienda, aligerando los muros interiores de la planta baja con materiales livianos y sustentando la planta primera en un armazón de hormigón. Fue a finales de los años 60 y las casas están como nuevas.

No así el mantenimiento de las calles, aceras y plazas del poblado, que están en condiciones lamentables, donde no se ejecutan labores de jardinería, los parterres del arbolado público están agrietados, vacíos y rotos, hay agujeros sin arquetas y los lugares públicos, como la plaza principal, presentan un estado deficiente. "La gota que colmó el vaso fue que no construyeran el parque infantil prometido en los Presupuestos Participativos de 2017", explican los vecinos, que culpan al Ayuntamiento. El hueco reservado para su instalación es visible en una placilla junto al quiosco de prensa.

Dolores Mendoza llegó al Poblado con 8 años de edad y ha conocido tiempos mejores. Explica que "para arreglar el pueblo tienen que empezar desde el puente hasta la otra punta. No han puesto el parque infantil prometido -se queja-, tienen que venir a podar los árboles de la calle Real, que ya no se puede ni pasar por la acera. Y cómo está el césped de la plaza principal... de vergüenza. ¿Ha visto usted la entrada, con lo bonito que es el pueblo?. Y en Navidad, ni unas luces, ni un adorno, nada. Yo he ido a hablar con la concejala María del Carmen Ojeda para que vengan a hacer los arreglos, pero no vienen. Sólo nos mandan cartas para cobrar impuestos. Tengo tres nietos y hay que ir a El Puerto para que los chiquillos se puedan montar en unos columpios o un tobogán. No es justo, no hacen nada", se lamenta. Esta falta de mantenimiento, ha llevado a la asociación de vecinos a plantearse la desvinculación administrativa de El Puerto para acercarse a Jerez, algo que consideran que puede ser una solución, "y si no, convocar a todos los vecinos y protestar en la puerta del Ayuntamiento". Sin embargo, el Poblado ya dependió de Jerez durante años, sin que ese Ayuntamiento les llegase a prestar mayor atención. "El Puerto a mí no me da nada. Ya pertenecimos a Jerez, al IARA, hasta que El Puerto se hizo cargo de esto y de la Sierra en el año 83. Con Jerez tampoco estábamos muy mirados", explica María Sánchez con cierto escepticismo. De familia originaria de colonos, la mujer lleva 36 años viviendo en el enclave. Tiene tres hijos, y ninguno se ha dedicado al campo, un sector que sigue teniendo bastante peso en la balanza económica del Poblado de Doña Blanca, donde otras actividades no terminan de cuajar, como el cicloturismo o el turismo rural y arqueológico aprovechando la cercanía de la Sierra de San Cristóbal y el yacimiento fenicio. Cualquier negocio que se quiera poner en marcha tropieza con la ausencia total de locales comerciales en el enclave.

No obstante, el Poblado de Doña Blanca tiene su propio colegio, dispensario médico, iglesia, servicio de autobuses y correos. Está considerado como un barrio de El Puerto, aunque ninguna barriada tiene una comunidad de regantes y decenas de hectáreas de tierra en explotación. Tampoco la cultura agrícola que se respira en el Poblado, al que se podría denominar en rigor pedanía agrícola o entidad menor, como lo fue antaño. El poblado arrastra además el estigma de estar catalogado como 'zona inundable', un problema con el que tienen que lidiar los agricultores, que no pueden siquiera edificar una nave agrícola, condicionando el crecimiento, ya que las nuevas construcciones no se pueden escriturar.

Los colonos que cultivan las tierras tienen sobre sí esta espada de Damocles desde el año 2010, sobrevenida por la construcción sin las medidas apropiadas de Área Sur en Jerez, el propio campo de golf jerezano y la Variante, cuyas aguas pluviales, cuando llueve, se desbordan hacia el arroyo del Carrillo, que inunda y anega las tierras bajas de Doña Blanca. Los regantes proponen soluciones para recanalizar el arroyo hacia el río Guadalete. Es uno de los pasos vitales para que Doña Blanca pueda aspirar a un futuro mejor.