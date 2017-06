Un pleno atípico con pasarela incluida

El de ayer fue un pleno raro. Ya desde el primer momento se vio que no iba a ser un pleno normal, porque primero, por cosas de los duendes o de las casualidades, los micrófonos de los ediles de Levantemos El Puerto dejaron de funcionar y los cuatro concejales, que normalmente se sientan en la zona derecha del salón, junto a PSOE e IU, tuvieron que trasladarse a la parte opuesta, junto al Partido Popular, Ciudadanos y el concejal no adscrito Carlos Coronado. "Huele a azufre", llegó a decir incluso el concejal Javier Botella.

Así, con toda la oposición sentada en bloque a la izquierda del salón de plenos, se fueron sucediendo las votaciones de una serie de puntos de escasa importancia, cosa que se encargaron de airear desde la oposición, y sobre todo desde los grupos de PP y Ciudadanos. Salieron adelante, por ejemplo, las modificaciones que afectan al PGOU y la ampliación de los límites sonoros permitidos para eventos como el Monkey Weekend o los conciertos del verano.

La moratoria para la carencia para los créditos ICO tendrá que ir a pleno otra vez

Pero sin duda el hilo central de la sesión fue la reivindicación por parte de Levantemos ante lo que consideran el incumplimiento sistemático de las mociones que llevan a pleno, más de una veintena de las que creen que apenas se ha puesto en marcha ninguna. Así, en cada turno de intervención de este grupo, se hablara de lo que se hablara, el concejal de turno salía con la cantinela de las mociones incumplidas, así punto tras punto.

Entre tanto, numerosos simpatizantes de Levantemos llenaban el salón de plenos con pancartas en las que se podían leer lemas como 'Lo que se aprueba se cumple' o 'Lo llaman democracia y no lo es'. Incluso en algún momento puntual se produjeron interrupciones de la sesión por parte del público asistente, con las consiguientes llamadas al orden por parte del alcalde.

Sí fue importante uno de los asuntos a tratar, que iba por la vía de urgencia, y que a la postre se quedó sin aprobar, debido a un error de cálculo del equipo de gobierno. Se trataba de aprobar una moratoria para el periodo de carencia de los créditos ICO, esto es, ampliar el plazo en el que el Ayuntamiento no tendrá que pagar intereses. El punto fue aprobado pero por mayoría simple, por doce votos (PSOE, IU, Ciudadanos y Carlos Coronado), mientras que PP y Levantemos se abstenían. Cuando parecía que el punto había salido aprobado con éxito, el secretario municipal advertía al alcalde, minutos después, que dicho punto requería mayoría cualificada, es decir trece votos, por lo que hubo un momento de confusión. Pese a la evidente importancia del asunto, y pese a saber que el tema deberá volver a pasar por pleno antes del martes, Levantemos y PP optaron por mantener su voto.

Y por fin, tras diversas discusiones sobre el sexo de los ángeles, llegó el turno de la moción de Levantemos sobre el incumplimiento de los acuerdos de pleno, un asunto que para más escarnio, se aprobó por mayoría. Tanto PSOE e IU defendieron que es incierto que la mayoría de las mociones no se cumplan, aunque reconocieron que muchas de ellas no pueden salir adelante por su inviabilidad. En este punto se caldearon bastante los ánimos, sobre todo por parte de los ediles de Levantemos, que no aceptaron por ejemplo que el PSOE dijera que se estaba cumpliendo el compromiso de que ningún ciudadano se quedara sin luz. La edil María José Marín montó en cólera, al igual que Pepe Oliva, a quien Ángel González se dirigió "por error" como "señor Portela" (en referencia al líder del Foro Social Portuense).

A la salida del pleno, la asamblea convocada a las puertas del Ayuntamiento hizo las veces de pasarela improvisada, por la que salieron los ediles entre gritos, aunque al cierre de esta información no habían salido aún los del equipo de gobierno.