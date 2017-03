La plataforma contra los parkings pide explicaciones al gobierno local

La Plataforma 'No al negocio especulativo de los parkings' asegura sentirse "asombrada" con la forma de hacer las cosas del Gobierno municipal. "Se presume de participación ciudadana, se presume de claridad, se presume de hacer bien las cosas, pero, ¿qué vemos? Vemos todo lo contrario. Las cosas no están funcionando bien y en el asunto del parking de Pozos Dulces seguimos viendo muchos problemas y oscuridad", aseguran.

Desde la plataforma recuerdan que el pasado 7 de febrero se reunió la Comisión de Seguimiento del parking de Pozos Dulces y el 3 de marzo publicó este periódico que la obra lleva parada una semana y prácticamente sin actividad tres. Miembros de la plataforma señalan que "en la última reunión de la Comisión de Seguimiento sobre este parking no se informó en ningún momento a los asistentes de que este parón se pudiese producir. Parece que el equipo de Gobierno no se toma en serio a la oposición ni a los portuenses, ocultándonos la paralización de las obras y sin informar del por qué", dicen.

La plataforma no entiende que aún no haya comenzado a contar el plazo de obra

La plataforma añade que "después de todo lo que se ha armado, de la ruptura del tripartito con la expulsión de Levantemos por negarse a firmar la licencia de obras del parking de Pozos Dulces, después de tantas amenazas, de ver cómo a petición de Gyocivil se ampliaba el plazo para el comienzo de la obra para poder poner el proyecto en marcha correctamente, a escasamente dos meses de su comienzo nos encontramos con esta situación". También recuerdan que la plataforma, en la última Comisión de Seguimiento, le pidió al Gobierno municipal, a los representantes de Impulsa y a Gyocivil que se pusiera el cartel informativo que por norma debe aparecer en todas las obras, donde se refleja el número de licencia, la constructora, la promotora, fecha de comienzo de la obra y plazo de ejecución, presupuesto, dirección, etcétera. "Cualquier obra que se realice en El Puerto, si no dispone de este cartel o valla, es de inmediato sancionada o incluso paralizada. Esta obra o esta constructora al parecer no tienen esa obligación como los demás portuenses, porque al día de hoy aún no lo tiene puesto", señalan.

Tampoco entienden desde este colectivo a qué tipo de licencia se refieren para justificar este paro. Se dice que es la licencia municipal preceptiva para el desvío de los suministros básicos en la zona de actuación. "Sobre esto entendemos que el proyecto al que el bipartito le ha dado la licencia de obra contempla este tema. Sólo hay que leerse el proyecto básico de ejecución y como bien dice "en la fase 1 de la construcción refleja que se llevará a cabo el desmontaje del mobiliario urbano existente como farolas, papeleras, barreras, garita de control etc.… Además de ejecutar la demolición del pavimento existente sobre la zona de influencia del futuro aparcamiento. Se han previsto todos los desvíos de servicios existentes, tales como red de saneamiento, abastecimiento, telefonía, baja tensión etcétera". Por tanto, añaden desde la plataforma que "no entendemos a qué viene el paro actual de los trabajos. ¿Qué está pasando? No comprendemos que se comiencen las obras con dichos desvíos, que se demuela la rotonda existente, que se retiren los vestigios arqueológicos y se diga que el tiempo transcurrido no pertenece a la ejecución del proyecto del parking, aunque estas labores estén contempladas dentro del proyecto. ¿Quieren decirnos que aún la obra del parking no ha comenzado?, ¿nos toman por tontos o qué?, ¿estarán viendo que no van a poder cumplir los plazos y quieren asegurase de que no se cuente estos tres meses transcurridos? Todo el mundo sabe que si una obra no cumple los plazos de ejecución, normalmente tiene penalizaciones, ¿se están cubriendo las espaldas?, ¿quién es responsable de esta situación? ¿Nos va a costar dinero a los portuenses? Para este tipo de cosas se creó la Comisión de Seguimiento y por eso, en la reunión del día 7 de febrero se reclamó el cartel de la licencia con los datos anteriormente reflejados", insisten.

Ante esta situación, la plataforma ve necesario y exige una nueva reunión urgente de la Comisión de Seguimiento y que en ella se den las explicaciones pertinentes "y que se nos responda a nuestras dudas e inquietudes con la verdad y sin ocultarnos nada", reclaman.