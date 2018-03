"La pintura y la música son mis refugios ante el mundo exterior"

Algunos entendidos en la materia afirman que detrás de un gran artista, hay un gran sufrimiento. Fernando Rubio asegura, a sus 64 años, que lleva toda la vida sufriendo, con algunos matices de felicidad efímera. Su pintura es una muestra de su vida y de las vicisitudes por las que ha pasado este pintor chiclanero.

El trazo, el realismo y la tendencia propia de Rubio componen una delicada expresión y manifestación artística que convierte su obra en una exquisita recreación de lo acontecido en la vida del artista y su sufrimiento.

"Estoy refugiado en mi casa con mi pintura y mi piano, intento salir a la calle lo menos posible"

Filósofo, pianista, profesor y pintor, Fernando Rubio es uno de esos prodigiosos que aman el arte, el sosiego y la paz e intenta abstraerse del mundo exterior en esta etapa de jubilación. Muestra desde su hogar en San Fernando su pensamiento y su modo de vida al resto del mundo. "Actualmente no salgo de mi casa, únicamente para hacer la compra, ir a ver a mi madre y cubrir algunas necesidades. Por lo demás no quiero nada con el mundo exterior que se encuentra tras el umbral de la puerta de mi casa. He sufrido mucho, como tantos otros, por ello no quiero volver a pasarlo mal, ahora estoy bien aquí", señala el artista.

La pintura del chiclanero transmite ese modo de vida, ese confinamiento y refugio ante el mundo exterior, las personas que habitan en él y sus peligros. Los lienzos del artista muestran al espectador una clara diferencia entre el exterior y el interior, una mezcolanza del pasado y del futuro, de la juventud y de la senectud. Una vía de comunicación del pensamiento de una persona que evoca, en sus destrezas pictóricas, el sosiego de su confinamiento. Observando el mundo que, en cierto modo, le ha hecho ser quien es y crear un catálogo de obras de arte dignas de admirar.

El chiclanero llega a El Puerto a través de su compañero de Colegio Mayor universitario en Sevilla, Paco Lara, padre de la actual delegada de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad, María Eugenia Lara.

La delegada le propone al pintor exponer su muestra en la ciudad, Rubio accede a la petición y ahora mismo estas obras se encuentran colgadas en las paredes del Centro Cultural Alfonso X El Sabio hasta el 13 de marzo de 2018.

En esta muestra no sólo se puede apreciar la delicadeza del pincel de Rubio a la hora de mostrar al visitante su modus vivendi. También hay retratos, autorretratos, algunas muestras que evocan al barroco de Zurbarán, el claroscuro de Caravaggio y algunas pinceladas de Anton Van Dyck. Un estilo espontáneo, una pintura figurativa y simbólica, detrás de un pincel vaporoso que quiere transmitir un concepto filosófico y de pensamiento. "Mi idea es transmitir al espectador algo más de lo que ve. Quiero provocar que el visitante haga un esfuerzo intelectual por entender lo que está viendo", finalizaba Fernando Rubio .