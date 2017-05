El parking de la pasarela acoge una convención nacional de autocaravanas

La III Quedada Rodante de Autocaravanas por España llegaba ayer a la localidad portuense, dentro de una gran ruta en la que están conociendo diversos puntos de la geografía española. Iniciaron esta gran aventura en la localidad barcelonesa de Granollers, de donde partieron el pasado 24 de abril 13 autocaravanas. A medida que han ido visitando diferentes ciudades se han ido uniendo más participantes hasta llegar a El Puerto un total de 42 autocaravanas, alrededor de cien personas.

Según ha declarado a Diario de Cádiz el organizador de esta ruta, Francisco Bueno, el objetivo de esta gran quedada es "conocer durante la convivencia a personas de diferentes lugares de España, así como visitar ciudades que antes no habían tenido ocasión de conocer".

Los participantes sólo echaron en falta la mejora de servicios en este aparcamiento

En este caso, entre los participantes llegados de diferentes ciudades como Alicante, Barcelona o Madrid había algunos que no conocían El Puerto ni habían viajado al sur de España, y gracias a esta iniciativa podrán disfrutar tanto de la ciudad como de su gastronomía y sus monumentos.

Durante las tres semanas que llevan de camino han parado en Alicante, Murcia, Granada, Jaén y Córdoba entre otras muchas ciudades. Antes de llegar a El Puerto habían estado pernoctando en La Línea de la Concepción, donde existe un aparcamiento para autocaravanas similar al portuense, es decir, se puede estacionar cualquier tipo de vehículo 24 horas y no tiene servicios, siendo mucho más caro que este junto al Guadalete.

Los visitantes han querido resaltar la excelente ubicación en la que se encuentra el parking de la pasarela, donde han pasado la noche. "En pocas ciudades se puede disfrutar de un aparcamiento tan bien de precio y situado en pleno casco histórico de la ciudad", según comentaban los propietarios de las autocaravanas. El único fallo que le veían a este parking es que carezca de servicios mínimos como agua, para lo que según dicen "solo habría que hacer una inversión mínima para instalar rejillas en el suelo y un vertedor de agua para poder recargar sus depósitos".

"Nosotros somos autónomos, pues llevamos ducha y lavabos, pero necesitamos recargar y vaciar nuestros depósitos. Podemos hacerlo en la gasolinera, pero de haber tenido este servicio aquí, en vez de una noche nos hubiésemos quedado dos", manifestaba el organizador de la ruta.

Dentro de esta iniciativa, que cuenta con un buen grupo de jubilados y pensionistas, también ha colaborado para su difusión la Federación Provincial de Desempleados de Cádiz (Feprodeca), quienes apoyan el desarrollo turístico de El Puerto a través de este tipo de enclaves para autocaravanas. Un turismo que según afirmaba una de las aficionadas a este tipo de viajes "no es de camping. Venimos a disfrutar de la gastronomía de la ciudad, a pasear por sus calles, a hacer compras, a disfrutar de todo lo que nos ofrezca. No somos un turismo de pocos gastos. Ya solo con lo que recargamos de gasolina y los productos necesarios que nos hacen falta para el viaje hacemos gasto en la ciudad que visitamos. Cuando venimos no es para encerrarnos en un camping y hacer vida dentro de la autocaravana, sino queremos conocer la ciudad".

Y así lo hicieron durante toda la jornada de ayer. Tras su llegada fueron a comer al restaurante Paco Ceballos, en la Ribera, y estuvieron visitando los diferentes monumentos y enclaves emblemáticos de El Puerto.

Los participantes en la ruta dejaban la ciudad esta mañana camino de Sevilla, donde pasarán dos días en la capital andaluza. Luego viajarán hasta Doñana para luego recorrer la Ruta de La Plata y visitar ciudades como Cáceres, Salamanca, Burgos, Logroño, Pamplona, Zaragoza, Lérida y terminar en el punto de inicio: Barcelona.

En casi un mes de ruta, afortunadamente no han tenido ningún tipo de percance en la carretera, pese a que les ha llovido durante varios días e incluso les ha llegado a nevar. Todo esto gracias a su buena organización en cuanto a la utilización del GPS y sus salidas de cinco en cinco con intervalos de 5 o 10 minutos cada grupo, y así se han desplazado cómodamente por toda España.

Una gran aventura sin ánimo de lucro en la que no solo conocen a fondo España, sino que han hecho también grandes amistades.