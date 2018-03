"No cabe la palabra sencillez en una cofradía, no hay nada más ostentoso que una corona"

El teléfono de David Calleja no para de sonar. En estos días previos a Semana Santa la actividad de este asesor artístico de cofradías es frenética. A caballo entre El Puerto y Sevilla, aunque su creatividad no se detiene en todo el año, es en estas fechas cuando tiene que vestir un mayor número de imágenes. Su sello particular está impreso en las salidas procesionales de muchas hermandades andaluzas y cofradías de El Puerto, en las que viste y prepara a una parte de las vírgenes que procesionan en la Semana Santa portuense. Entre sus méritos artísticos en el mundo cofrade destaca el magnífico trabajo que hizo con el diseño de una nueva saya (túnica) que le encargaron con motivo del 50 aniversario de la Coronación Canónica de La Macarena de Sevilla, elaborada en el taller Charo Bernardino, que pasó el filtro del Instituto Artístico de Patrimonio Histórico. David Calleja participó ayer en los Encuentros con la Prensa, celebrados en el restaurante Zaccaría, en los que departió con periodistas locales.

Nació en El Puerto, estudió en los jesuitas y cuenta con taller de diseño propio en la ciudad, aunque sus referentes están en la capital andaluza, de manera que "todo lo que aprendo en Sevilla lo transporto para El Puerto". Precisamente, es Sevilla quien marca la pauta en el mundo cofrade, de manera que "la Semana Santa de El Puerto bebe de la fuente de Sevilla, y la mejor Semana Santa de Andalucía es la de la ciudad sevillana".

No obstante, también El Puerto tiene un nivel artístico muy bueno en las imágenes que procesionan en sus calles, aunque a nivel patrimonial "no es tan espectacular".

En el mundo de las hermandades hay tendencias y a pesar de que la Semana Santa es una manifestación barroca, las nuevas corrientes se basan en el hiperrealismo, viviendo una época más minimalista . De cualquier forma, a pesar de estas tendencias modernas, "no cabe la palabra sencillez en una cofradía, porque no hay nada más ostentoso que una corona. La Semana Santa sigue siendo barroca y ser hermano mayor de una hermandad de Sevilla es como ser alcalde de un pueblo".

En cuanto a la Semana Santa local considera que la ciudad "no arropa lo suficiente sus costumbres" y que entre los políticos "existe una cierta falta de interés. No hay apoyo del Ayuntamiento en todas las fiestas, y en esto entramos en un nivel muy mediocre". Como artista de cofradías, se muestra convencido de que a vestir vírgenes no se aprende, sino que se nace con ello. Esto lo ha convertido en uno de los 10 mejores asesores artísticos y vestidores de imágenes de toda España. No ha sido fácil alcanzar ese nivel, ya que "para llegar a un grado alto, el artista requiere algunas renuncias y te tienes que dedicar de lleno a tu arte".