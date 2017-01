La oposición vuelve a rechazar un punto clave de gestión económica

Vuelve a repetirse la misma situación que se viene produciendo cada vez que un punto relacionado con las cuentas municipales se eleva a Pleno: el principal partido de la oposición, el PP, lo rechaza, y a ese rechazo se suma el concejal no adscrito Carlos Coronado, por lo que al estar en minoría el equipo de Gobierno no sale aprobado. Los plenos repiten el patrón del día de la marmota, con los mismos argumentos por cada parte y con una paralización de asuntos de gestión que suponen un riesgo para la ciudad: la posibilidad de que sus cuentas sean intervenidas a medio plazo por el Ministerio de Economía y Hacienda, en caso de continuar así las cosas. La viceinterventora municipal dejó caer ayer que esto puede ocurrir, pero no por ello cambió el sentido del voto de aquellos que califican la gestión del Gobierno local y del alcalde David de la Encina, como "parches" que amenazan con hacer saltar la rueda que hace girar al Ayuntamiento.

La oposición tumbó la proposición de modificar el Plan de Ajuste para adecuarlo al presupuesto prorrogado. Era un punto de gestión económica, ya que cuando se aprobó en 2014 el Plan de Ajuste se proyectaron las partidas con arreglo a las previsiones de gasto que había entonces para unos determinados servicios, unos costes que han ido aumentando y que por lo tanto hay que actualizar, al no estar aprobado aún el Presupuesto Municipal de 2017.

El PP se abstuvo para pedir a Puertos del Estado la reversión de los suelos de La Puntilla

El alcalde, David de la Encina, que mostraba ayer un semblante más serio de lo habitual, apeló a la Corporación para que a la hora de votar, cada concejal levantara la mano "en conciencia", y preguntó a la oposición si quieren que haya 1,3 millones de euros para pagar el servicio de Ayuda a Domicilio; si quieren que se paguen 20.000 euros al servicio de Ayuda a la Mujer; que haya dinero para la limpieza de los colegios; o para poder financiar los planes de empleo, instándoles a tener "altura de miras", insistiendo en que se trataba de un punto de carácter técnico.

Por su parte, el PP, a través de su portavoz Germán Beardo, tildó de "parche" la propuesta y reprochó al alcalde su poca voluntad de negociar, a la vez que lamentó que en el primer pleno del año el equipo de Gobierno no llevase "ningún punto de gestión". Respecto a la propuesta para la modificación del Plan de Ajuste criticó que no estén aprobadas aún las ordenanzas fiscales y que no haya un proyecto de presupuestos, sino tan sólo "un pequeño toque para ir tirando". También, se mostró escéptico con la remodelación del equipo de Gobierno presentada ayer por la mañana, cuestionando la capacidad de gestionar la ciudad con tan pocos concejales, llegando a preguntarse "hasta cuándo va a estar secuestrado el Gobierno con 8 personas que no dan abasto, por simple capacidad humana". En el plano político, volvió a instar al alcalde a presentar al pleno una moción de confianza y culpó a la gestión del primer edil de la situación de minoría que tiene en la Corporación.

La réplica al PP llegó del portavoz de IU, Antonio Fernández, en primer lugar al apelar a la "sensatez" para no bloquear unas actualizaciones económicas "que son necesarias para el pago de servicios municipales, porque las cuantías que se calcularon en el Plan de Ajuste de 2014, no coinciden con las que tenemos que pagar ahora". Pidió a la oposición que se abstuviera, lo que sólo atendieron Ciudadanos y Levantemos, cuyos concejales participaron en una concentración en la puerta del Ayuntamiento apoyando al Foro Social, que reclama desde hace tres meses participar y conocer el borrador de los Presupuestos Municipales 2017.

Antonio Fernández instó al portavoz del PP a presentar una moción de censura si quiere cambiar el gobierno. Finalmente, no se aprobó la propuesta económica por 10 votos en contra (PP y Coronado), 7 a favor y la abstención de los grupos Levantemos y Ciudadanos.

Mayor unanimidad alcanzó la moción para solicitar al Ministerio de Fomento, a través de Puertos del Estado, la reversión de todos los terrenos de La Puntilla propiedad de la Autoridad Portuaria que están desafectados del dominio portuario. Incluso en este caso no hubo unanimidad en la Corporación, ya que el PP se abstuvo, argumentando que no se había contado con la oposición y que en la moción no se pedía la paralización del procedimiento de subasta de los terrenos.

Además, reprochó al concejal Antonio Fernández que en la reunión que va a mantener hoy junto al alcalde con el presidente de Puertos del Estado en Madrid no se haya invitado a la oposición, a lo que este respondió que en próximas reuniones tratará de que sea posible.