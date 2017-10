La oposición se reúne para abordar el problema de la falta de vivienda

El grupo Levantemos mantuvo ayer una reunión con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en la que participaron los otros dos grupos de la oposición (PP y C's), justificando su ausencia Carlos Coronado. La reunión, mantenida a petición de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) "fue muy fructífera, ya que permitió a la oposición conocer un mapa de la cruda realidad social en temas de vivienda detectada en las atenciones diarias y el trabajo que desde la Oficina de Intermediación sobre Desahucios (OID) llevan a cabo". El encuentro permitió evaluar "el desinterés del equipo de Gobierno del PSOE e IU en consonancia con dicha realidad". Según trasladó la oposición, la PAH encontró un muro insalvable cuando se les solicita una acción política para hacer frente a las gravísimas situaciones que existen con respecto a la especulación con multitud de infraviviendas irregulares, la negociación con los bancos para que cedan casas vacías y a la mala distribución de vivienda que existe en una ciudad que tiene cientos de familias en grave situación de pobreza y exclusión social. "La encomiable labor de la OID queda avalada por un historial de atenciones y gestiones que pone de relieve el complemento indispensable que ofrecen a la administración local. Sin embargo, parece sorprendente que, habiendo puesto en conocimiento del equipo de Gobierno una serie de deficiencias y carencias de nuestro municipio en tema de vivienda no se tomen las medidas oportunas aun teniendo las herramientas para ello", dijo Levantemos.

La oposición, mostró "su más desagradable sorpresa" al no entender el motivo de por qué no se atiende a este colectivo cuando lo demanda, además de ser incongruente "que a nivel político no haya una coordinación con el área de Bienestar Social, con su responsable Ángel González. En este sentido, Levantemos tilda de "sangrante" que les trasladen que según declaraciones de Adif haya en el Ayuntamiento desde hace meses varios contratos de alquiler de viviendas con dicha entidad a la espera de ser firmados, con los cuales se comprometían a parar los procedimientos de desahucios ya abiertos y cedían varias viviendas. "Una dejadez frustrante de PSOE e IU en un asunto que como 'Gobierno Progresista y Social' siempre han llevado por bandera, el derecho a la vivienda digna". La oposición utilizará los recursos y herramientas para intentar atajar este problema, sin embargo, todos los grupos han trasladado a la PAH y a la OID "nuestra impotencia y frustración al ver que nuestra herramienta principal, las mociones, han dejado de tener valor, ya que casi todas las aprobadas han caído en saco roto".