La oposición en pleno tumba el pliego para licitar el contrato de limpieza

La oposición en pleno tumbó ayer el nuevo pliego de condiciones técnicas y administrativas para sacar a concurso el servicio de limpieza urbana y recogida de basuras. El nuevo pliego y por lo tanto la convocatoria de un concurso público para la adjudicación de este servicio por 12,9 millones de euros al año (el 15% del Presupuesto), no salió adelante por la negativa del PP, Levantemos, Ciudadanos y el edil no adscrito Carlos Coronado.

El mayor escollo para su aprobación fue que se haya dado preferencia a la oferta económica sobre otras consideraciones a la hora de sacar el servicio a concurso, ya que esta puntuaría un 70% en la baremación de las ofertas que concurrieran. El contrato de limpieza pública es el de mayor cuantía del Ayuntamiento, y se trata de un servicio fundamental para la ciudad.

El nuevo pliego contempla un total de 58,5 millones de euros para todo el contrato, con una duración de tres años prorrogable a dos más, frente al actual, que tiene una duración de 10 años.

El nuevo pliego tiene su punto fuerte en los derechos laborales de la plantilla de la limpieza pública y recogida de basuras, la mitad de la cual está a media jornada.

La sesión extraordinaria se abrió con la intervención del representante sindical de dicha plantilla, que sentó argumentos sobre los cuales giraría después el debate. Si bien hizo una valoración positiva del pliego en lo laboral, ya que se subroga a toda la plantilla y esta recupera el 7,4% del salario que se les recortó en 2012, mostró su preocupación de que al primarse lo económico, se produzca una oferta a la baja que a medio plazo pueda repercutir en las condiciones laborales de los trabajadores.

Sobre esta base incidiría el PP, cuyo portavoz Germán Beardo calificó el pliego de "incompetente y mediocre; no está a la altura de la ciudad". Beardo expresó su temor de que la "subasta a la baja" repercuta en la calidad del servicio y que los trabajadores a tiempo parcial "puedan tener muy crudo su futuro dentro de la empresa". Además, censuró algunos aspectos técnicos del pliego, como que se acepte el uso de agua potable para el baldeo de las calles o que no se valoren aspectos medioambientales como el uso de maquinaria ecológica. Por su parte, el concejal no adscrito coincidió con estos postulados, añadiendo "falta de participación".

El grupo Ciudadanos, por medio de su portavoz Silvia Gómez, reconoció que el nuevo pliego viene después de un contrato que ha tenido muchas modificaciones, aunque expresó su temor a "una baja temeraria que pueda poner en riesgo el pliego". Además advirtió sobre la subrogación de la plantilla que hay un informe del vicesecretario en el que advierte que dicha cláusula se ha incluido por indicación del equipo de Gobierno y opinó: "Cuando lleguen los problemas dudo que el gabinete jurídico esté de acuerdo con el equipo de Gobierno".

Por su parte, José Antonio Oliva (Levantemos), reclamó un pliego "que minimice las ganancias de las grandes empresas y mejore la situación de los trabajadores en precario", a la vez que pedía que se consulte a las entidades ciudadanas. Además, el concejal Javier Botella subrayó que "El Puerto tiene un problema de mantenimiento y de civismo; somos guarros".

Por su parte, la viceinterventora tomó la palabra para aclarar que la valoración del 70% en la oferta económica se debe al Plan de Ajuste y es "la única forma de compensar la subida de otras contratas".

En su defensa del nuevo pliego el concejal de Medio Ambiente, Antonio Chacón, lamentó no haber recibido aportaciones de los grupos políticos, pese a existir una Comisión de Seguimiento del Servicio de Limpieza. Además, defendió las mejoras laborales que recoge, como la no amortización de puestos de trabajo, que permitirá que haya siempre el mismo número de efectivos en la plantilla, enumerando la maquinaria que la empresa debe adquirir. Concluyó que el nuevo pliego "se ajusta a las necesidades de El Puerto".

Por su parte, Ángel Mª Gonzalez (PSOE), replicó a la oposición que existe una cláusula que impedirá la baja temeraria, y que el pliego recoge la recuperación de servicios, como el punto limpio móvil o la puesta en marcha de campañas de concienciación ciudadana. Desmintió además que no se hayan priorizado cuestiones medioambientales, ya que se incluye el uso de agua reciclada y energías renovables.

El alcalde David de la Encina cerró la sesión defendiendo el nuevo pliego, por garantizar la subrogación de la plantilla; ponderar el factor económico determinado por el Plan de Ajuste; y ampliar la cobertura de limpieza a toda la ciudad, introduciendo además auditorías de calidad y la creación de una comisión de seguimiento.