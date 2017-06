El nuevo paseo sobre el aparcamiento tendrá que estar listo en junio de 2018

A las dos de la tarde de ayer se celebraba la sexta reunión de la comisión de seguimiento de las obras del parking de Pozos Dulces. Este foro cada vez cuenta con la presencia de un menor número de colectivos y tampoco ayer acudieron representantes de la empresa constructora, Gyocivil, aunque sí estuvieron el alcalde, David de la Encina; el gerente de Impulsa, Miguel Ángel Zarzuela; los ediles Antonio Fernández (IU), Carmen Ojeda y Ángel Quintana (PSOE); el concejal de Levantemos Pepe Oliva y el consejero de Ciudadanos en Impulsa Manuel Maraver. También acudieron técnicos de Infraestructuras y de la consultora Idom, así como miembros del Foro Social, con su portavoz Rafael Portela al frente; José Luis Bueno (IU) y Francisco Lara (PSOE).

Tras la reciente reanudación de los trabajos, el pasado 15 de mayo, tras un desencuentro producido entre empresa y Ayuntamiento por el retraso en la concesión de la licencia para la desvío de servicios, el gerente de Impulsa pasó a explicar los nuevos plazos acordados para las obras. Así, aunque ya hay parte de los trabajos previos realizados, se ha tomado como fecha de partida la de la firma del acta de replanteo, el pasado 15 de mayo, desde donde hay que contar trece meses (el oficial de 14 meses inicial menos uno de trabajos ya realizados. De este modo, la fecha límite para la conclusión de las obras será el 15 de junio de 2018.

Los trabajos se centran ahora en la nueva rotonda de acceso al centro urbano

No obstante, en la reunión se aclaró que en virtud de una addenda al contrato inicial firmada entre Gyocivil e Impulsa Aparca el pasado 30 de septiembre, cuando se llegó al acuerdo para construir únicamente el parking de Pozos Dulces descartando el de la Plaza de Toros, pero ampliando las obras de la cubierta del primero, la empresa constructora tiene la potestad de parar las obras del parking cuando estas alcancen un 70% de su ejecución, en el caso de que Gyocivil no encontraba financiación externa para terminar los trabajos. Hay que recordar que al dinero del préstamo procedente de fondos europeos había que añadir otros dos millones que debían ser financiados por la propia constructora. Cuando el proceso previo a la construcción de los parkings se vio en la cuerda floja, y estuvo en el aire si el proyecto vería la luz o no, muchas entidades financieras rechazaron financiar esta obra, ante lo cual Gyocivil, cuando se negoció la modificación del proyecto y se hizo el nuevo contrato, pidió que se reflejara esa cláusula por escrito.

En cualquier caso, según aseguró Zarzuela, esta posible paralización -que sería temporal en tanto se encontrara la financiación necesaria- no afectaría a las obras de la cubierta, que en cualquier caso deberán estar terminadas en junio del año próximo.

No obstante, en la reunión se explicó que lo normal es que esta cláusula no llegue a utilizarse, porque ya, con las obras en marcha, hay varias entidades interesadas en financiar lo que resta del proyecto.

Por parte del Foro Social su portavoz, Rafael Portela, lamentó que no se entregara al comienzo de la sesión el acta de la anterior, como se había acordado, y también pidió que estas reuniones se celebraran a horas más razonables.

Tras pedir tanto el Foro como Pepe Oliva documentación sobre las obras, tanto el gerente de Impulsa como el alcalde les explicaron que antes habría que pedir permiso a Impulsa Aparca, ya que al no ser una obra pública la documentación tampoco lo es, aunque se comprometieron a intentar aportar estos documentos tras la celebración del próximo consejo de Impulsa Aparca, que será el día 19 de junio.

En cuanto a la marcha actual de los trabajos, se destacó que se está trabajando ahora en la remodelación de la rotonda, que ya está cortada al tráfico desde hace unos días, y que en unas semanas se habilitarán nuevos desvíos en la zona de Pozos Dulces.