Una nueva entrada para El Puerto

El equipo de gobierno que lidera David de la Encina tiene entre sus planes para el nuevo año remodelar por completo la entrada norte de la ciudad, al hilo de los trabajos que se ejecutan ya para la construcción del nuevo aparcamiento subterráneo de Pozos Dulces.

La construcción de este aparcamiento conlleva la remodelación de la cubierta, con una actuación que discurrirá aproximadamente entre la actual rotonda de Pozos Dulces (que desaparecerá con la obra) y hasta la fuente de La Resaca. Aprovechando esta actuación se contempla además ejecutar otras dos, una entre el Monasterio de la Victoria y Pozos Dulces que de unidad a todo el enclave, pensando sobre todo en las personas que accedan a la ciudad a través del tren o el autobús, y una tercera pieza que será la remodelación completa del actual parque Calderón.

La mejora de la cubierta del nuevo parking con respecto al primer proyecto que se barajaba, tras la decisión de no ejecutar el aparcamiento de la Plaza de Toros y tras haberse recalculado el dinero que se destinará a la nueva infraestructura, correrá a cargo de los fondos destinados a la construcción del aparcamiento aunque hay que decir que el diseño de esta nueva cubierta aún no no está cerrado.

El alcalde quiere aprovechar esta actuación para crear un nexo entre la explanada del Monasterio, las dos estaciones (la de trenes y la intermodal de autobúses que deberá empezar a construirse este año) y el acceso al centro urbano por Pozos Dulces, dignificando esta entrada y convirtiéndola en el gran recibidor de la ciudad. Ni la mejora de este entorno ni la posterior reforma del parque Calderón se incluyen en los fondos destinados a la cubierta del aparcamiento, por lo que en el caso de la remodelación del paseo se está pensando en destinar parte de los fondos Edusi a esta tarea, a través de la convocatoria de un concurso de ideas.