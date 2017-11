El mosqueo del PP

El odio, rencor y falta de empatía de algunos concejales del PP no tiene límites. Con tal de atacar al alcalde y a los activistas sociales que les plantaron cara en las dos legislaturas en que gobernaron El Puerto, todo vale. Un fin torticero justifica los medios más execrables.

Parece que no les ha sentado bien la decisión judicial que me exculpó de una insólita acusación de tráfico de drogas; el juzgado y la fiscalía -a los que el PP asegura respetar- han coincidido en que fue un montaje, una trama tendida para acallar las movilizaciones sociales que están desarrollándose en la sierra contra la usurpación de caminos públicos.

La opinión casi unánime de amigos, conocidos, no tan conocidos y adversarios varios, fue de apoyo y solidaridad ante una trampa mafiosa que intentó destruir mi vida y la de mi familia. Sólo el PP dio la nota discordante, tanto el secretario provincial de Cádiz como el portavoz en El Puerto no dudaron en utilizar mi detención para dar caña al alcalde por el apoyo que me trasladó desde el primer momento, y en dar credibilidad a la acusación que pretendía implicarme en un delito de tráfico de drogas. Una actitud miserable y lamentable. Se me puede criticar muchas cosas, pero ¿traficante de drogas? No se lo creen ni los fundamentalistas del PP, pero para ellos todo vale.

Ahora la concejala del PP Consuelo Lorenzo monta en cólera porque el Equipo de Gobierno lleva al Pleno una moción para mostrarme su apoyo ante la trama que se me tendió, expresar la satisfacción ante el rápido sobreseimiento y exigir la aclaración de estos hechos. No sólo no piden disculpas por el uso torticero que hicieron de mi injusta detención, sino que vuelven a utilizarla acusando al Equipo de Gobierno de apoyar a una persona acusada de tráfico de drogas.

Agradezco la propuesta del PSOE y de IU, que estoy seguro contará con el apoyo de otras formaciones políticas en el Pleno, pero me temo que el PP seguirá utilizando una trampa mafiosa para intentar desacreditar al Equipo de Gobierno y crear dudas –serán sólo las suyas- sobre mi honestidad. Acusaron al alcalde de no respetar a la justicia cuando me imputaron, pero callaron cuando el mismo juez, en sólo diez días, procedió a sobreseer esta acusación al constatar que había sido una trampa. Esa decisión judicial no les gustó. Ese respeto que aseguran tener por jueces, fiscales y Guardia Civil se disipa cuando han coincidido en que mi detención fue un montaje. Que representantes de un partido que está siendo juzgado por corrupción –esta decisión judicial tampoco la respetan- pretendan dar lecciones de honestidad y respeto a las leyes entra ya en el surrealismo.

Tanto Beardo como Lorenzo coinciden en utilizar varias denuncias y diligencias judiciales contra miembros del PP para atacar de nuevo al Equipo de Gobierno y arremeter contra mi persona. Y mienten descaradamente. Nos acusan de no respetar la presunción de inocencia de miembros del PP acusados de estar implicados en tramas de corrupción o de habar vulnerado normas urbanísticas. Los que alardean de respetar las decisiones de jueces y fiscales olvidan que a Moresco, Candón y otros miembros del PP no los denunciaron los ecologistas, sino el fiscal por unos presuntos graves delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, al haber aprobado contratos y concesiones sin concurso público a favor de una empresa privada, filial de otra multinacional que se ha acreditado en sede judicial que financió ilegalmente al PP. El juez fue el que los imputó, no los ecologistas ni la Plataforma Apemsa no se vende. Y mienten al asegurar que este tema está archivado, está en manos de la Audiencia Provincial, y deberían mostrar un poco de respeto a esta instancia judicial que debe decidir si contratar a dedo 32 millones de euros con una empresa amiga es un delito o no. Y en lo único que dice la verdad la concejala es en admitir que estos hechos presuntamente delictivos tuvieron lugar en El Puerto, y por tanto es una obligación de los ciudadanos ponerlos en conocimiento de la Fiscalía, que es lo que hicimos los miembros de la Plataforma Apemsa no se vende.

Lorenzo y Beardo comparan mi caso con el de Daniel Pérez Lorenzo, ex consejero delegado de Apemsa y también implicado en los contratos irregulares de Apemsa. Aseguran que he sido condenado por un delito de intromisión contra el honor del sr. Pérez Lorenzo; lo que ocultan, mostrando de nuevo un respeto selectivo a las decisiones judiciales, es que la Audiencia Provincial ha admitido el recurso que hemos presentado contra esta sentencia, que se basa en una rueda de prensa cuya grabación no pudo verse en el juicio, y en la que no decimos lo que el sr. Pérez Lorenzo y su abogado aseguran que dijimos. Mienten de nuevo, aportando pruebas falsas para incriminar a activistas que se han opuesto a sus delirios privatizadores, que ya nos han costado a los portuenses millones de euros para beneficiar a una empresa privada. ¿Por esto no piden disculpas ni dimiten?

Nunca había leído una disquisición intelectual tan extensa de la concejala Lorenzo. Parece que los graves problemas existentes en nuestra ciudad les importan poco, pero una moción de apoyo a un ciudadano injustamente detenido y al que se pretendió meter en la cárcel por una acusación falsa, ¡eso es intolerable! Y aquí se ha explayado, desarrollando todo su potencial neuronal. El principal argumento: que yo no tengo nada que ver con El Puerto. ¡Eso quisieran estos concejales obtusos! O el intelecto de Beardo y Lorenzo no da para más, o mienten con pleno conocimiento; en ambos casos están desautorizados para ostentar cargos de representación de la ciudadanía

Lo más sorprendente de este delirante artículo de la sra. Lorenzo es que acusa al Equipo de Gobierno de presentar una moción de apoyo a mi persona que el PP, incluido el sr. Beardo, apoyó en el Pleno de la Diputación provincial el pasado 20 de septiembre. ¡Más incoherencia es imposible! Este miércoles tienen la oportunidad de rectificar su infame actitud. Ya veremos si su odio visceral hacia los que no piensan como ellos se lo permite.