La minoría en que se encuentra el Gobierno marca de nuevo el Pleno

Los asuntos económicos que se están llevando a Pleno por el equipo de Gobierno se están topando con la oposición frontal del PP, que ha optado por cerrarse en banda en esta materia. En esta ocasión, y cuando todo parecía ir rodado, alcanzándose cierta unanimidad en los primeros puntos del orden del día, en especial en la instrucción aclaratoria sobre las condiciones de implantación del Centro de Protección Animal en el polígono de Las Salinas, fue rechazado el punto cuarto, que consistía en la modificación puntual del Plan de Ajuste para el pago de unos 500.000 euros en facturas atrasadas a proveedores. Queda de nuevo patente que al equipo de Gobierno no le puede faltar un sólo voto para sacar sus propuestas y que aún así tampoco tiene garantizado que salgan adelante. En este caso, la modificación puntual del Plan de Ajuste fue rechazada por los nueve votos del PP, (todos sus concejales, incluido el diputado Alfonso Candón ), y la abstención de Levantemos, C's y el edil no adscrito Carlos Coronado, dejando en minoría al equipo de Gobierno (PSOE-IU) con sólo ocho votos, al contar con un concejal menos, la dimisionaria Silvia Valera. El pleno volvió a ser una cuestión de aritmética, donde las cuentas no salieron.

Al término de la sesión, el alcalde David de la Encina, se mostraba muy crítico con el rechazo del PP a la modificación del Plan de Ajuste, llegando a afirmar que dicha formación "ha creado un problema a la ciudad", ya que la moción contemplaba, entre otros, el pago de 173.848 euros del servicio de limpieza de playas y pinares a la empresa Recolte que no se abonaron durante el gobierno de los populares. El alcalde, visiblemente molesto, reprochó "la desvergüenza del PP; no pagar y dejar un pufo a la ciudad de 500.000 euros. Hay un proveedor pequeño al que le debemos 25.000 euros, a ver si va a pagar la paga de Navidad o no. Desde de luego por el PP es que no. Me parece el colmo del cinismo político y la desfachatez. Candón ha estado 8 años arruinando la ciudad y cuando llega un gobierno responsable a pagar las deudas con las pequeñas y grandes empresas dice que no. ¿Van en contra de la ciudad, del proveedor o del alcalde?", se preguntó De la Encina.

Por su parte, en su valoración del pleno extraordinario, en referencia a la aprobación de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que sí se pudo aprobar con diez votos del Gobierno y C's, el portavoz del PP, Germán Beardo, volvió a criticar "la situación anómala que se refleja incluso en el último Pleno del año: el alcalde no gobierna y deja la responsabilidad del gobierno al criterio de la oposición. El bipartito PSOE-IU, en minoría absoluta es incapaz de gestionar ni negociar con la oposición. De la Encina lleva a pleno propuestas con informes de sus Servicios Generales que se contradicen. Está sobrepasado por las circunstancias y no pone de acuerdo a Intervención y Secretaría. El PP, por responsabilidad política, no ha tumbado la propuesta de la Mesa de Negociación de Personal, pero vivimos un desgobierno que eleva a Pleno deprisa y corriendo propuestas sin el visto bueno de la viceinterventora". Por último, Beardo criticó que la ciudad siga sin Ordenanzas Fiscales para 2017, "sin Presupuesto y sin concejales capaces de gestionar y tener un mínimo de habilidad para negociar los asuntos de la ciudad".