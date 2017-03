Uno de los mayores virus de la red

Las nuevas tecnologías ofrecen grandes beneficios educativos, ya que a través de internet los más pequeños descubren diferentes métodos de aprendizaje de una manera más atractiva con el uso de material audiovisual y mayor información sobre temas concretos. También les permite conversar tanto con amigos cercanos como seguir manteniendo el contacto con otros que viven más lejos, además de poder jugar con todos ellos a un gran abanico de videojuegos de forma online sin salir de casa. Pero el mal uso sobre todo de las aplicaciones y redes sociales que se crearon para servir de entretenimiento, puede ser un arma de doble filo dependiendo de la edad del usuario.

Cada vez la sociedad está más concienciada de la existencia del Ciberacoso, pero no son capaces de reconocer qué acciones son favorables para que se produzca y la mayoría de los casos se dan por el desconocimiento de las tecnologías. Al estar al alcance de la mano en tan solo un clic, no solo se dan numerosos incidentes en El Puerto, sino que es una problemática a nivel nacional. Es más, según un sondeo sobre 'Los problemas que más preocupan a los adolescentes' que llevó a cabo la Concejalía de Juventud en todos los institutos portuenses, en segundo puesto se encontraba el Ciberacoso, por detrás del futuro laboral.

Snapchat e Instagram son las app estrella entre los adolescentes y las más peligrosas

Ante esto, el concejal de este área Ángel M. González junto con los técnicos, han decidido realizar una campaña de prevención de esta problemática, contando con el trabajo del gabinete socioeducativo 'La Brújula', una empresa 100% portuense formada por expertos en la materia y que ya están llevando a cabo su labor en diferentes institutos del municipio.

Pero no solo intentan concienciar y prevenir conductas no deseadas a través de las redes sociales en los más pequeños, sino que también hacen un trabajo en paralelo con los tutores legales de estos adolescentes. En la mayoría de los casos, las encargadas de estas ponencias: Almudena Gallardo, educadora social; Macarena Coronil, trabajadora social y antropóloga; y la psicóloga Verónica Ruiz; se han encontrado con tutores que no saben nada acerca de las aplicaciones que tienen instaladas los adolescentes en sus teléfonos móviles, pero ni tan siquiera cómo ni para qué se utilizan.

Asimismo, el equipo de Brújula que trabaja mano a mano con los pequeños, han descubierto que la aplicación estrella de los adolescentes es Snapchat e Instagram, dos poderosas armas de destrucción si no se utilizan correctamente.

Por un lado Snapchat es una aplicación que te permite mandar contenido audiovisual y que en 24 horas lo borra del dispositivo. Pero el error es creer que realmente el vídeo, foto o audio que se ha subido a dicha red social se ha eliminado. La huella digital en muchos casos es imborrable, incluso existen programas que facilitan a otras personas capturar las fotos o descargar el audio o el video y ser empleados sin consentimiento del autor del contenido.

En el caso de la aplicación de Instagram la metodología es algo similar y pueden darse casos parecidos. Además las trabajadoras contra el ciberacoso alertan que en esta red social, el verdadero peligro es la configuración de la privacidad. Está algo escondida y de todos los colegios que han visitado solo cinco alumnos la tenían activada correctamente. La mala configuración de esa pequeña pestañita hace que inmediatamente el contenido que se suba a internet pueda ser visto por todos los usuarios de la red social.

La pérdida de la privacidad y la vulnerabilidad que entraña estos usos indebidos, no solo puede ser utilizado por los acosadores de clase para utilizarlo en contra del acosado, sino que también al poder hacerse viral, puede caer en manos de adultos con malas intenciones como pedófilos o pederastas.

En el municipio se han dado varios casos de Ciberacoso, uno de los peores virus de la red en la actualidad. Para prevenir estos casos además de trabajar en los centros educativos, los padres pueden acudir a ponencias gratuitas en diferentes puntos de la ciudad. Para más información basta con ponerse en contacto con la Concejalía de Juventud.