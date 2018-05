"El maltrato hacia los padres se evita sólo con la educación"

Andalucía es la comunidad autónoma donde más expedientes han sido abiertos por denuncias de padres a hijos. Esta realidad tan alarmante se desprende del último estudio publicado por Fundación Amigo, donde se recogen los datos registrados durante el 2017 en la memoria regional de la Fiscalía de Menores (que a su vez hace referencia a los casos incoados en 2016). En total se estaría hablando de un total de 1.083 expedientes abiertos en la comunidad, un 17% más que en 2015, cuando se abrieron 926 expedientes.

Está claro que la tendencia va en aumento. Los datos no mienten y, lejos de la cara más conocida y popular que adopta este problema que se limita a concretarse en programas de televisión, los especialistas se alarman y hacen visible una realidad "que la mayoría de los padres sufren en silencio".

Así lo asegura Jesús Graván en su libro Qué hacer para que mi hij@ no me maltrate, publicado por la editorial El Boletín. Este portuense, trabajador social en Afanas El Puerto y Bahía, realiza en esta obra un análisis de los distintos casos a los que se ha enfrentado en su trayectoria profesional con un doble objetivo: por un lado encontrar los "factores de riesgo" que provocan este tipo de maltrato - entre los que se encuentran "los divorcios abruptos, la educación sin límites o bien la sobreprotección"- y por otro, servir de guía y orientación a aquellos padres víctimas "que no denuncian por miedo y vergüenza". "En el centro trabajamos con muchos tipos de delitos", explica el autor. "Sin embargo, es llamativo ver cómo hace una década el 10% de estos casos estaban relacionados con violencia filio-parental. Ahora esta cifra ha aumentado hasta el 60%".

Según ha explicado Graván este tipo de violencia ha existido siempre, "pero ha sido a partir de la democracia cuando se ha empezado a manifestar". "Podemos decir que antes con el autoritarismo se mantenían a raya estas conductas; no obstante, ahora hay numerosos cambios sociales, como la incorporación de la mujer al mundo laboral", aclara. "En este último caso, por ejemplo, se ve como la educación ha pasado a manos de otros agentes, como los abuelos, donde en muchos casos se cae en el error de la sobreprotección".

No obstante, a pesar de lo turbio del asunto, se puede decir que existe luz al final del túnel. "El problema se puede solucionar", explica el autor. "Si se consiguen atajar los factores de riesgo podemos poner remedio y alcanzar un final feliz". No obstante, es preferible no llegar a este punto y poner remedio antes de comenzar el viaje. " La educación es el principal remedio contra el maltrato filio-parental", sentencia. "Hay que hacer hincapié en la prevención tanto familiar como social y, también hay que tener en cuenta que la educación no es un asunto que queda en el ambito familiar. También es un asunto de la sociedad y la política. Como diría Ortega y Gasset: Yo soy yo, y mis circunstancias".