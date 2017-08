La maestría de Tarantino invade el reestreno de 'Pulp Fiction'

Solo Mia Wallace y Vincent Vega pueden degustar un batido Martin 'n' Lewis de cinco dólares en el restaurante Jackrabbit Slim's u ofrecer sus mejores movimientos bailando el twist You never can tell de Chuck Berry. Disfrutar de la destreza creativa del director Quentin Tarantino en la gran pantalla fue posible el jueves en Bahiamar Multicines gracias a la iniciativa de Jesús González en la plataforma Youfeelm, que apuesta por la cinecracia y la proyección de películas bajo demanda.

Tras el éxito de La Princesa prometida (1987) hace un año y la acogida del reestreno de Dirty Dancing (1987) en junio, las historias cruzadas de Pulp Fiction (1994) tomaron la sala 10. "Creímos que era un título estupendo para el verano ya que a muchísima gente le entusiasma el cine de Tarantino", comenta Jesús González, que, además de promover este tipo de citas culturales en El Puerto, refleja su cinefilia en la web especializada Cineenserio.

Drogadicción, gángsters, giros inesperados y diálogos cercanos configuran esta obra cinematográfica repleta de flashbacks y flashforwards acompañados de los acordes del surf rock. El evento se confirmó gracias a la participación de un mínimo de 50 personas y brindó la oportunidad de revivir las secuencias disociadas temporalmente que protagonizan unos principiantes John Travolta, Uma Thurman, Bruce Willis y Samuel L. Jackson.

La concurrida asistencia de jóvenes demostró que el pasaje bíblico que Jules Winfield recita repetidas veces continúa calando a las nuevas generaciones.