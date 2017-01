Todo listo para la llegada de los Reyes Magos

"El PP antidemocrático patalea ante una navidad exitosa"

La Concejalía de Fiestas ha respondido a las críticas del concejal popular, Javier Bello, sobre las coquineras y su participación en la cabalgata. Desde Fiestas manifiestan que "el reglamento que rige las normas de coquineras de 2016 indica que esta figura representa a El Puerto en Carnaval y en aquellos actos que se le solicite por parte del consistorio". No entienden qué tiene que ver la Navidad con el Carnaval y alegan que además "cuando gobernaba el PP tampoco tenían una carroza para las coquineras". Asimismo también insisten en que "el certamen de coquinera se ha cambiado por el de coquineros y coquineras, adaptándose a los nuevos tiempos para 2017, sin sesgos machistas y desterrando el uso sexuado de la mujer en el certamen. Además no habrá pases de modelo y sí pruebas de cultura general para la elección de estas diosas del Carnaval". Desde la Concejalía recuerdan que "los niños que van en las carrozas ocupan sus puestos por un sorteo público con garantías y de libre concurrencia, cuando el PP lo hacía a dedo, como muchas otras cosas. No debe haber privilegios ni para las coquineras (que son figuras propias del Carnaval) por lo que no entendemos que deba existir una carroza exclusiva de coquineras en las cabalgatas de Reyes. A pesar de ello, nos consta que se les ha invitado a muchos actos durante todo el verano 2016 y el concejal, Ángel Quintana, ha querido apoyar sus solicitudes de participar a través de un tren turístico, lo cual el propio PP ha despreciado y en el que muchos portuenses desearían ir en la cabalgata. A pesar de todo ello, las coquineras infantiles sí participarán".