Todo listo para una Feria entre vecinos

Hoy se sortea el cupón de la ONCE dedicado a la Feria

El cupón de la ONCE que se sorteará hoy miércoles, 25 de abril, está dedicado a la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino portuense. Desde hace ya varios días 20.000 trabajadores de la ONCE han llevado en su pecho esta imagen del caballista y la flamenca, una foto que promociona la Feria portuense y que logrará en total hasta cinco millones de impactos en toda España, según explicaba con motivo de la presentación el director de la ONCE en Jerez, Cristino Ortuno. El alcalde, David de la Encina, ha agradecido a la entidad "lo que representa para la ciudad este cupón, porque tener durante ocho días la imagen de esta Feria y de El Puerto por toda España no tendríamos dinero para pagar esta publicidad positiva para la ciudad", afirmó.