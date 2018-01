Un legado en el abandono

Los grandes edificios de El Puerto languidecen por el abandono y se van deteriorando de forma imparable según van pasando los años. El inmenso patrimonio que representan las casas de cargadores a Indias, representativas de la arquitectura civil de los siglos XVII y XVIII, se está perdiendo por falta de mantenimiento y de un gran proyecto de consolidación de los edificios que vaya más allá de la instalación de viejos puntales oxidados, precarias lonas en las fachadas o el tapiado 'in extremis' de huecos: ventanas, puertas o balcones. No parece que los requerimientos que emite la concejalía de Urbanismo para que la propiedad intervenga para garantizar el correcto mantenimiento de estos edificios, en su mayor parte pertenecientes a entidades bancarias, estén dando frutos tangibles. Sus titulares parecen incapaces de gestionar este importante legado, o al menos garantizar su conservación de forma preventiva, asumiendo un mayor compromiso con este patrimonio, tan valioso de cara al turismo y a la formación de la identidad histórica de la ciudadanía. Hace años, la mayor parte de estas casas palacio pertenecían a familias vinculadas a El Puerto, y se habían convertido en casas de vecinos divididas en 'partiditos', aunque en muchos casos con servicios precarios. Al estar habitadas, el deterioro era menor: generaciones de inquilinos de renta antigua mantenían en pie los edificios, con no pocos sacrificios. Después, en la época de la burbuja inmobiliaria, donde parecía que todo era posible, promotoras e inmobiliarias planificaron la transformación de muchas casas de cargadores en 'apartamentos de lujo'; y los vecinos de estos monumentales inmuebles fueron trasladados de sitio. Los edificios quedaron vacíos y las costosas operaciones urbanísticas realizadas llevaron a la quiebra a las promotoras, pasando muchas casas palacios de El Puerto a ser propiedad de los bancos. En manos de sus nuevos dueños, un patrimonio que se había mantenido en pie durante siglos se hunde. A esto se une la falta de una normativa que aclare de una vez lo que se puede hacer en cada edificio y el uso que se le puede dar.

El Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico y su Entorno (Peprichye) no se termina de aprobar, pese a los años que lleva en proceso de redacción, y los edificios monumentales se caen por falta de mantenimiento, ofreciendo una imagen que choca al turista que llega a una ciudad con un gran potencial, pero que está perdiendo el esplendor heredado de la época en la que fue un enclave enriquecido por el comercio marítimo. Lo cierto es que algo está fallando y las inversiones que serían necesarias para aprovechar el valor de este patrimonio no terminan de aparecer. El Puerto corre el riesgo de perder la mayoría de los cien palacios que le dieron fama, y con ellos la riqueza artística que conservan. Edificios como el Palacio Marqués Arco Hermoso, en la calle Durango, la Casa de las Cadenas, Roque Aguado (situado frente a la estación de catamaranes) y muchos otros, se deterioran y sufren derrumbes interiores y exteriores, ofreciendo una imagen lamentable, sin que se elabore una estrategia coordinada para prevenir su ruina urbanística. Una ciudad turística con un centro histórico que encandila a los visitantes no termina de hallar la fórmula para frenar el abandono, repoblar el casco urbano, adaptarlo a los tiempos actuales y transformarlo en un sitio más cómodo y accesible, un lugar para vivir donde se puedan poner en marcha iniciativas de futuro.