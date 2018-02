El mal tiempo y la jornada festiva en miércoles deslucen el puente por el Día de Andalucía

El calendario ha querido que este año el Día de Andalucía se haya visto deslucido por el tiempo y la falta de puente para muchos andaluces, al caer la festividad en miércoles. El Ayuntamiento y varias organizaciones han suspendido los eventos previstos para hoy debido a la alta probabilidad de lluvias.

Por su parte el parque de Los Toruños propone un variado programa para hoy que comenzará a las 11:00 horas en la Casa de los Toruños como punto de referencia. Se instalará una muestra en el lugar donde los artesanos mostrarán y venderán sus creaciones, basadas en artículos populares y tradicionales andaluces, al mismo tiempo que exhibirán en directo sus técnicas y dotes artísticas.

Otro de los actos incluidos por este programa de Los Toruños será el concierto de orquesta de plectro 'Atlántida', formada por más de 20 músicos que manejan instrumentos de cuerda tradicionales de la cultura andaluza como guitarras, laúdes o bandurrias. El concierto tendrán lugar esta tarde a las 13:00 horas, con una duración estimada de una hora.

Asimismo, durante la jornada los asistentes podrán participar en la creación de una gran bandera andaluza.

De igual modo, la asociación de vecinos el Palmar de la Victoria, celebrará hoy el Día de Andalucía con la entrega de la primera insignia de la Palma de Oro a la edil Carmen Ojeda, para agradecerle su labor en el local de la asociación. A las actividades organizadas se ha sumado el Barrio Alto, que ayer llevó a cabo una actividad en el Palacio de Purullena, en la cual se proyectaron varios vídeos que mostraban la historia y la cultura andaluza en forma de homenaje.

Por otro lado, el Día de Andalucía se ha caracterizado ya por ser un puente más en el calendario laboral, sin embargo este año la festividad se ha celebrado a mitad de semana. Algunos hoteleros han notado como las reservas no han modificado el rumbo habitual de una semana en temporada baja. "El hecho de que este año la fiesta se celebre un miércoles no ha sido nada bueno para nosotros. De hecho tendremos más huéspedes este próximo fin de semana que hoy", afirman desde el Hotel Bodega Real.

Desde el Hotel Monasterio de San Miguel aseguran que "la ocupación es casi nula, ya que no hemos visto incrementar el número de reservas como años anteriores. La lluvia no es la culpable de esta situación, si no las fechas y la ubicación de esta fiesta en el calendario", explican.

Desde el hotel Campomar afirman que para hoy tienen prevista la llegada de varios grupos de turistas, llegando a alcanzar un 10% de ocupación, sin embargo aseguran que es algo extraordinario, ya que no se esperaban que llegasen estos huéspedes de última hora. "Este día festivo no tenemos mucha ocupación en comparación con el fin de semana , el año anterior tuvimos mucha más ocupación que este año", dicen desde Campomar.

En El Puerto los escolares sí han hecho puente, sin clase desde el pasado lunes, no siendo así en otras localidades de la provincia.