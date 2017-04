Los grupos consideran muy graves las denuncias de los funcionarios municipales

La declaración institucional llevada al último pleno por el equipo de Gobierno apoyando la labor de los trabajadores del área de Bienestar Social, suscrita por varios de los grupos municipales, no ha sido considerada suficiente por algunas formaciones como el Partido Popular. Su portavoz, Germán Beardo, considera que "la declaración que llevó al pleno el bipartito PSOE-IU era un corta y pega interesado que olvidaba curiosamente parte del escrito de la Junta de Personal", denunciando filtraciones e incluso agresiones.

Para Germán Beardo "esto es muy grave y vamos a pedir que se investigue qué está pasando en el Área de Bienestar Social y que se depuren las responsabilidades políticas".

También el concejal de Ciudadanos Javier Cuvillo considera que "ya va siendo hora de poner orden en el área de bienestar social", al tiempo que ruega a su titular, Ángel González, "que se tome en serio su área, porque es de las más importantes, ya que lamentablemente con casi 12.000 parados, muchos portuenses se ven obligados a depender de ella", señalaba ayer en una nota de prensa.

Por su parte el concejal no adscrito, Carlos Coronado, anunciaba tras el pleno del miércoles que va a pedir el dossier completo que han elaborado los trabajadores de Bienestar Social, adelantando que pedirá "las responsabilidades políticas que correspondan. Me parece inaudito que estas situaciones se produzcan en nuestra ciudad, me parecen increíbles los hechos que por parte de los trabajadores se denuncian en el escrito y me parece deleznable, si es cierta, la actitud de agresión verbal y física de algún compañero de corporación con los trabajadores municipales", señalaba tras la sesión plenaria en su perfil de la red social Facebook.