El grupo de Ciudadanos pregunta por los planes de empleo

El concejal de Ciudadanos Javier Cuvillo ha registrado una pregunta para el equipo de gobierno interesándose por los planes de empleo de la Junta de Andalucía, Empleo Joven y +30. "En una ciudad con más de once mil parados, el equipo de gobierno debe tener una prioridad, el empleo" ha explicado Javier Cuvillo, quien añade que "no sabemos en qué punto de tramitación se encuentran estos planes, ni si este equipo de gobierno está haciendo algo para que descienda el número de desempleados en la ciudad. Que no se escuden en que las competencias de empleo son de la Junta de Andalucía, porque les recuerdo que además de compartir el mismo color político, ellos han vendido a los portuenses que iban a ponerlos en marcha ya."