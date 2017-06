"El gran cambio está por llegar"

-se cumplen dos años desde su llegada a la Alcaldía. ¿Cree que la ciudad está mejor que hace dos años?

-Creo que queda mucho para visibilizar ese gran cambio en el que se lleva trabajando muy intensamente desde el 15 de junio de 2015. Hay cambios que necesitan un periodo largo para visibilizarse, una gran transformación urbana no sale en dos días ni en dos años. Un gran cambio social tampoco, pero hay dos años de gran trabajo, de una cimentación muy sólida. El primer año fue un trabajo de desbroce, hubo que partir de menos cero, limpiar, purgar, cambiar conductas y hábitos, deshacer cosas. El segundo ha sido de asentamiento y espero que el tercero sí sea de visibilización. Sí creo que en términos objetivos hay síntomas de mejora, aunque asumo que pueda haber una percepción de que el gran cambio aún no ha llegado, está por llegar.

Podemos cometer errores y equivocarnos, pero no miramos ni colores ni horarios. Somos honestos"Humanamente desgarra ver muchas situaciones personales, a veces temo que alguien se suicide"

-Ustedes comenzaron siendo un tripartito que hace un año se quedó en bipartito. ¿Considera que fue más productivo el primer año de gobierno, con mayoría, o el segundo?

-La productividad de cada año no la centraría en quién ha estado en cada momento, pero ha sido más productivo el segundo y lógicamente deberá ser mucho más productivo el tercero, porque se va cobrando una inercia, y la materialización de grandes proyectos que se ven con el tiempo. El primer año, por encima de quien estuviera, fue un año de acople, de aterrizaje, y el segundo ya ha sido de sacar adelante proyectos. Y los dos que quedan serán los apasionantes.

-En estos momentos uno de los principales retos es sacar adelante el presupuesto de este año. ¿Por qué se está retrasando tanto?

-Primero por la complejidad del documento en sí. En segundo lugar por el propio Gobierno de España, que también estaba sin presupuestos y eso ha supuesto un retraso para todos los ayuntamientos de España y para conocer los parámetros con los que hacer nuestras propias cuentas. El tercer motivo es que hemos hecho algo inédito, llevar el borrador a los grupos de la oposición y a colectivos sociales por primera vez. Llevan ya un mes y medio conociendo ese documento y ahora estamos puliendo la propuesta definitiva con las aportaciones de Ciudadanos y Carlos Coronado, que nos han hecho llegar sus propuestas. Y también lógicamente la dificultad que conlleva el estar en minoría, tenemos necesidad e interés en pactar.

-¿Cree que podrán lograr los apoyos necesarios para su aprobación?

-Yo confío en que sí, pero no por la aritmética, sino por el sentido de ciudad que deberíamos tener los 25 representantes. Confío en que con el tiempo que llevan conociendo el documento, todos tengamos esa altura de miras y se apruebe el documento. Con el PP tengo pendiente una cita y espero que entremos en una dinámica no de ir con la calculadora, sino con la visión de la ciudad. Si alguien apunta que el documento no es bueno para la ciudad, pues habrá que escucharlo. Me gustaría que hubiera un debate de propuestas, no de aritmética. Ojalá el PP o Levantemos tengan propuestas asumibles y se dé la aritmética, lo contrario sería lo preocupante.

-En cuanto al papel de la oposición, parece que algunas formaciones ya han empezado la campaña. ¿Qué opina de la reciente protesta de Levantemos coincidiendo con el último pleno municipal?

-Esa nueva política al final está condicionada por lo de siempre, la visión que algunos tienen de la campaña. Cuando se gobierna se tienen tan cerca los problemas y las necesidades de los vecinos que no vamos con esa visión de campaña. Podemos cometer errores y equivocarnos, pero no vamos con la intencionalidad electoralista que se está dando en otros casos.

-Imagino que le preocupa la situación de las empresas municipales. ¿Qué puede pasar con Suvipuerto y con Impulsa, una vez descartada la fusión?

-En el caso de El Puerto Global hemos conseguido estabilizar la situación, que es razonablemente correcta. En Suvipuerto hemos pasado de un estado crítico a una mejoría, que necesita tratamiento pero que puede suponer la salvación. Se ha descartado la liquidación de la empresa y puede tener sentido continuar con su salvación. En el caso de Impulsa ha habido un auténtico despilfarro durante ocho años, despatrimonializando 27 millones de euros desde 2007 a 2014, con la pérdida del modelo de empresa. Su situación patrimonial es muy delicada, es una empresa muy endeudada. Ahora mismo la que más me preocupa es Impulsa. Y en el caso de Apemsa, hay que recordar que no renunciamos al estudio de la remunicipalización, hay una encomienda para valorar el coste y el procedimiento en orden a esa recuperación de la titularidad pública.

-Los parkings han sido uno de los caballos de batalla de este medio mandato. ¿Cree que habrá más sorpresas o ya está encarrilada la obra de Pozos Dulces?

-Ya hemos quitado más de 60% del problema, que era meter a los vecinos del centro en un aparcamiento de peaje. Ahora nos hemos centrado en un parking orientado al turismo. Esa construcción, que viene precedida de polémica, es una obra compleja técnicamente y no podemos descartar que siga soportando eventualidades. A lo que sí me comprometo es a tener la máxima transparencia y diligencia.

-El futuro de los suelos de La Puntilla ha estado también en el candelero estos últimos meses. ¿En qué punto se encuentran estas negociaciones con Puertos del Estado y Autoridad Portuaria?

-El 5 de mayo hubo una reunión a tres bandas con APBC y Puertos del Estado y se demostró una buena voluntad de llegar a entendimientos, apelando de nuevo a la altura de miras y al sentido de ciudad. A todos nos interesa desarrollar el ámbito portuario. Hemos determinado darle un enfoque completo de ciudad, centrarnos en todos los desarrollos portuarios, no solo en La Puntilla. Hay que dinamizar la gran avenida que es el río. La situación es mejor que hace cuatro meses y esperamos poder desarrollar esa buena voluntad existente. Agradezco que Puertos del Estado demuestra esa buena voluntad y lo que sí puedo asegurar es que la subasta de los terrenos de La Puntilla está paralizada, no habrá subasta ni enajenación bajo ningún concepto.

-El Puerto ha recuperado las banderas azules para este verano. ¿Se sabe ya con certeza qué ocurrió el año pasado para que las perdiéramos?

-Sí, fue un cambio de criterio por parte de ADDEAC, la fundación privada que las concede, que interpretó de manera radical una directiva de 2011 sobre calidad ambiental. La calidad de las playas no ha cambiado, sigue siendo excelente. Ha cambiado el criterio de la entidad que las otorga, que ha precisado el concepto de playas en un término municipal.

-Ahora es usted también responsable municipal de Turismo. ¿Cómo se presenta el verano?

-Creo que muy interesante. Ya hemos presentado el díptico de eventos, será un verano cargado de actividades. Hay que reivindicar El Puerto como ciudad de oferta redonda, para todos los públicos. Turismo gastronómico, cultural, eventos... me siento muy satisfecho, pero el mérito es sobre todo de los empresarios que hacen una gran apuesta y un gran esfuerzo.

-Una de las buenas noticias de estos dos años ha sido la obtención de 10 millones de euros gracias a la iniciativa Edusi. ¿Se sabe ya cómo se va a invertir ese dinero?

-Tenemos un documento que nos sirve de guía, son siete ejes donde se justifican determinadas actuaciones. No es un premio de la Lotería, es un fondo finalista durante siete años. Es apasionante su puesta en marcha, ahora mismo estamos embarcados en los tiempos que nos da el Ministerio, aún estamos en una fase muy burocrática. Yo deseo más que nadie poner en marcha los grupos de trabajo para concretar en qué se va a invertir ese dinero. Dentro de los retos y objetivos, hay que decidir entre todos las actuaciones concretas a desarrollar. Es un reto muy bonito, y ahí si puede haber una transformación de la ciudad.

-Las obras de Santa Clara avanzan, aunque van lentas ¿para cuándo se prevé el final de la obra?

-Yo he aprendido a no dar fechas. Ha sido necesario hacer un modificado del proyecto para preservar los restos arqueológicos que han aparecido, por eso se han retrasado. Pero hemos quitado una imagen vergonzosa que había allí y se ha regularizado el tráfico.

-Y sobre el derribo de los bloques de José Antonio, ¿ha habido algún avance?

-Estamos trabajando intensamente en eso, tenemos reuniones con AVRA cada dos meses, está claro que esos bloques hay que derribarlos. En el primero de ellos quedan siete familias. A medida que se desalojan los pisos se tapian y se van tirando las paredes, ya no son viviendas. El problema ahora es de acreditación de los derechos de esos siete pisos aún ocupados.

-El mandato avanza y seguimos sin tener claro cuándo se aprobará el esperado Peprichye. ¿Algún horizonte cercano?

-Aquí estamos dando muchísimos pasos, nos falta hacer unas jornadas para explicar lo que puede conllevar este plan. Es verdad que vamos tarde. No voy a dar fechas, pero hay un gran esfuerzo y mucho trabajo.

-También se está revisando el PGOU para adaptarlo a la normativa europea de calidad ambiental. ¿Cómo puede ser que un Plan tan reciente deba ser revisado ya?

-Después de tres años, el PGOU ha tenido cosas buenas pero el crecimiento que preveía, de 500 licencias al año, se basaba en un espejismo. Hay que darle sensatez al urbanismo. Se irán haciendo modificaciones puntuales, hay que enmendar el plan sin derogarlo, hacer revisiones. Una que ya está en marcha es el estudio del desarrollo demográfico y el número de licencias residenciales. El plan prevé un crecimiento desbordado que hoy es impensable, hay que redimensionarlo y darle coherencia.

-La configuración de su equipo de gobierno ha sufrido varias remodelaciones en estos dos años. ¿Está satisfecho con los últimos cambios?

-Estoy muy satisfecho con el rendimiento de todos mis compañeros, se están dejando la piel, y lo hacen porque creen en el proyecto para mejorar la ciudad. Me gustaría tener más recursos. Estoy eternamente satisfecho de la implicación de los tres concejales de IU y de mis compañeros del PSOE, trabajamos con una gran vocación de ciudad. Tenemos nuestros errores, pero no miramos ni colores ni horarios.

-Ha sido bastante grave lo ocurrido hace unos meses en la Concejalía de Bienestar. ¿Han vuelto las aguas a su cauce o sigue habiendo malestar entre los funcionarios?

-Hay una comisión de investigación que se pondrá en marcha la próxima semana. Espero que se reconduzca la situación, sobre todo el respeto a los funcionarios y el trato a los usuarios. Es la primera línea de fuego de una guerra, es la artillería, se atiende cuerpo a cuerpo a lo más dramático de la crisis. Es normal que haya tensión, frustración y desgarro.

-El desempleo es una de las espinitas que tendrá clavada como alcalde. ¿Cómo se lleva enfrentarse a diario a los graves problemas que sufren muchas familias?

-Como persona ya he aprendido a no llorar. Humanamente te desgarra. He llorado muchas veces al ver a padres de compañeros de tus hijos, gente que viene a pedirte empleo. Ante estas situaciones es difícil sobreponerse. Hay gente que no tiene ilusión, a veces temo hasta que alguien se suicide.

-Con tanto frentes abiertos, ¿Le quedan ganas de ser el candidato de su partido para las próximas municipales?

-A mí me queda el orgullo de irme a mi casa con la satisfacción de haber hecho lo que tenía que hacer, de haberme entregado honestamente y la satisfacción de dar lo mejor de mí para que El Puerto sea mejor. Si duramos dos años o dos meses o si se pone a otro candidato, no lo sé, pero mi honestidad y mi conciencia me las llevo limpias todas las noches a mi casa. Es de lo que me siento más orgulloso.