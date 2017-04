"Para mí es una gran alegría poder cantar en el Teatro"

La artista portuense Alba Gallardo vuelve a su tierra mañana viernes para deleitar a sus paisanos con su segundo concierto en la ciudad. Ha pasado justo un año desde que diera su primer recital en la Caseta Municipal y se ha cambiado el escenario por el del Teatro Pedro Muñoz Seca, donde quedan muy pocas entradas a la venta.

-¿Cómo se sintió al conocer que actuaría en el Teatro portuense?

-Pues es una gran alegría para mí cantar en el Teatro. Es un proyecto que siempre ha estado ahí pendiente y este viernes por fin se hace realidad. La verdad es que lo vivo con mucha ilusión y tengo muchos nervios al ser mi ciudad.

-¿Cómo ha sido su vida al finalizar el concurso 'Se llama Copla'?

-Mi vida no ha cambiado mucho desde que terminó el concurso. Eso sí, he cambiado en algunos aspectos ya que he adquirido más experiencia, me siento más segura y más formada dentro del ámbito musical. Cuando terminó el programa hicimos una gira, se lanzó mi disco y ahora se podría decir que somos más independientes y podemos ya plantear nuestra propia trayectoria.

-¿Sigue manteniendo el contacto con sus compañeros de programa?

-Por supuesto seguimos teniendo la misma relación. Es más, como invitados a mi concierto actuarán Tito y Carlos y si por mi fuera los invitaba a todos.

-¿Cuál es la parte positiva de haber participado en un concurso de estas características?

-La verdad que me ha ayudado mucho en mi aprendizaje musical. Te das cuenta que quedan muchas cosas por aprender, pero también soy consciente de todo lo que he aprendido.

-¿De qué podrán disfrutar los asistentes a este concierto?

-En un principio este concierto es de presentación del disco que ya salió el año pasado, pero no será del todo así. Este concierto va a ser de lo que yo quiero y me gusta cantar. Por supuesto que habrá copla fundamentalmente, pero además habrá algunos temas, menos de los que me gustaría por falta de tiempo, pero habrá fados, boleros, tangos...

-¿Se ve cantando otros registros que no sean la copla en un futuro?

-Claro, con este recital ya queremos un poco empezar a tantear el terreno, ver si nos gusta, si al público también, para saber qué rumbo tomar. Aunque yo creo que un cantante tiene siempre apostar por lo que le gusta y no dejarse llevar por eso. En realidad seguiré el camino en el que me sienta más a gusto.

-¿Cuáles son sus proyectos a partir de ahora?

-Seguir estudiando inglés y preparándome musicalmente. En cuanto a proyectos de trabajo, ahora mismo lo que sí tengo cerrado es una gira por Andalucía para este verano junto a concursantes de otras ediciones.