El gobierno suspende de forma parcial la ejecución de obras en Santa Clara

La junta de Gobierno local celebrada ayer decretó la suspensión parcial de obras en el entorno de la ermita de Santa Clara, aunque tan sólo en una zona determinada del área donde se esté ejecutando dicha obra, en la que todo indica que pueden aparecer restos arqueológicos de interés. El concejal de Urbanismo, Antonio Fernández, confirmó que hay una parte donde no se podrá seguir ejecutando la obra hasta que llegue el permiso de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

La suspensión parcial de obra afecta al área más próxima al antiguo edificio de la ermita, donde aparecieron restos de una gran necrópolis de época medieval, tanto debajo del propio edificio religioso como junto a los bloques de viviendas de Suvipuerto en la calle Cruces.

El concejal manifestó que aunque las obras en este sector más cercano a la antigua ermita no se podrán ejecutar hasta que llegue la autorización de la Delegación Provincial de Cultura, que marcará las directrices de cómo se debe actuar, dado lo sensible del ámbito desde el punto de vista arqueológico, la suspensión de la ejecución de obra no afectará al resto de la actuación, de manera que se puede continuar la urbanización en los lugares donde se está trabajando actualmente, es decir en la glorieta que va junto al Cementerio Municipal, a la entrada de la avenida Ronda de Valencia, y en la parcela anexa a los bloques de la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía.

Se trata de una medida que se ha tomado por el Gobierno local ante la duda de no saber cuándo llegará el permiso de la Delegación Provincial de Cultura, de manera que no se intervendrá en la cercanía de la ermita de Santa Clara hasta que la Delegación envíe dicho permiso, para salvaguardar los posibles vestigios arqueológicos del cementerio medieval o de cualquier otro tipo que pueda existir. "Se trata de salvaguardar el sector y cuando llegue la autorización de la Junta se podrá ejecutar en ese lugar", explicó el concejal, que confía en que la autorización podría llegar antes de final de año y está convencido de que no se retrasará la obra, cuya finalización está prevista para marzo de 2017.

Ya los arqueólogos consultados por este Diario, advirtieron en su día que sería conveniente un exhaustivo control arqueológico antes de construir la nueva rotonda que se ubicará junto a la barriada de José Antonio, en la curva elevada que hay en ese sitio, donde habrá que hacer un rebaje importante del terreno, que podría superar el metro de profundidad.

El plan arqueológico para las obras de Santa Clara contempla especiales cautelas, ya que en las inmediaciones aparecieron restos de época visigoda. En los alrededores de la ermita está documentada la existencia de la citada necrópolis medieval.

El proyecto arqueológico fue presentado a medidos de octubre por las empresas adjudicatarias de la obra ante la Delegación Provincial de Cultura, y se encuentra a la espera del visto bueno del arqueólogo provincial, como confirmó a principios de noviembre a este diario el director de obra, Jesús Martínez, de la empresa de ingeniería Técnicas Gades, que se ocupa del seguimiento de los trabajos, que se hacen de forma compartida con Firmes y Carreteras, que tiene asignada la ejecución.

Por el momento, según ha podido comprobar este medio, las obras han consistido en el derribo de pequeñas estructuras viarias en la zona más alejada de la parte más sensible desde el punto de vista arqueológico, donde será necesaria una mayor precaución conforme los movimientos de tierra y zanjas se vayan acercando al antiguo edificio de la ermita de Santa Clara , donde en el año 2009 apareció una gran necrópolis bajomedieval, con enterramientos desde el siglo XV al XIX, que sorprendió a los especialistas por la cantidad y calidad de ajuares funerarios que acompañaba a los enterramientos.