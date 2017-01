La falta de gestión centra las críticas de la oposición municipal

Los grupos de la oposición han realizado un balance bastante negativo del año que ahora acaba de terminar. Conscientes de que tienen la sartén por el mango, cada una de las formaciones fuera del gobierno ha destacado los principales puntos flacos del gobierno local, coincidiendo todos en la falta de gestión que se deriva de un gobierno minoritario.

Así, para el Partido Popular "2016 ha sido el año en el que ha fracasado el proyecto de David de la Encina contra el Partido Popular". En palabras del portavoz del grupo municipal popular, Germán Beardo, "el pacto contra la lista más votada estalló cuando la evidencia de tener que construir el parking de Pozos Dulces dejó a De la Encina con un gobierno bipartito PSOE-IU en minoría absoluta de seis más tres concejales. De la Encina ha querido seguir en una huida hacia delante anteponiendo su sillón al interés general y a la mayoría de los portuenses", señala. Para los populares, salimos de un año "sin gestión municipal, con meteduras de pata, sin capacidad de gobierno con atrasos en los pagos sociales y con decisiones que han acabado con mas de 150.000 euros tirados en un Centro de Protección de Animales fallido. Un año de promesas incumplidas como la remunicipalización de Apemsa, la no construcción de los parkings, las cooperativas de barriadas, la reapertura del Cuvillo, el uso de los bodegones, los planes de empleo o la construcción de viviendas sociales". Para Beardo, la poca gestión que ha habido ha venido de la mano "de la herencia recibida del gobierno del PP, con el nuevo campo de fútbol, la rotonda del cementerio, las obras de la calle Larga, la estación marítima, los contratos de alumbrado navideño y mantenimiento urbano o los conciertos del pliego de la plaza de toros. Las buenas noticias sólo han llegado de la mano del Gobierno de España, concediendo 10 millones de euros de los Fondos EDUSI, así como la inversión en regeneración de costas o la licitación del sendero peatonal de Fuentebravía-Las Redes".

Para el PP, en definitiva, ha sido "un año en el que De la Encina ha fracasado como alcalde, demostrando que no tiene proyecto político para El Puerto. Los portuenses merecen otro gobierno fuerte, amplio y capacitado para sacar adelante la ciudad".

Por su parte el grupo municipal de Levantemos El Puerto también critica que "el gobierno de PSOE e IU está demostrando día a día su incapacidad de poder gobernar en minoría. Unos presupuestos de 2017 que no están listos y tampoco parece que lo vayan a estar próximamente, el Pacto-Programa Progresista y Social sin cumplir en su mayor parte. La remunicipalización de Apemsa está muy lejos de convertirse en realidad y la participación ciudadana sigue en el olvido. Ediles que acumulan cinco concejalías, lo que les impide poder gestionarlas como deben. La concejalía de Bienestar Social, que no puede ser llevada con la prioridad que merece porque la carga de trabajo es insostenible", lamentan.

Levantemos recuerda que "en el periodo en el que gobernamos fiscalizamos toda la actividad municipal e incluso destapamos cuestiones irregulares del anterior gobierno, que se habían instalado como la forma de hacer política normal. Luchamos a fondo y conseguimos la EDUSI para El Puerto, una importante inyección de dinero. Pudimos modificar la Ordenanza de Ayudas Económicas de Emergencias para darle un cambio de perspectiva e intentar cubrir las necesidades básicas. Mostramos nuestra coherencia política diciendo no en defensa de lo que dijimos que no consentiríamos y no consentimos, lo que nos llevó a la expulsión del gobierno. Se condenó la coherencia política por mantener ese no a los parkings que ahora ha salido adelante por PSOE e IU, aunque se daban golpes de pecho en campaña electoral", recuerdan.

Levantemos destaca que " queda mucho por hacer" y anuncia que "seguiremos en la oposición dispuestos a escuchar al gobierno siempre y cuando luchen por la defensa del Pacto y Programa Progresista y Social y cuando dejen de traicionar los valores que dicen representar para la izquierda. Ahí será cuando podremos hablar con honestidad y cuando contarán con el apoyo de Levantemos".

Por parte del grupo municipal de Ciudadanos, su portavoz Silvia Gómez recuerda que 2016 ha sido "un año cargado de renuncias de concejales, dos ediles populares y ahora la renuncia de la socialista Silvia Valera, que deja desangelado a un equipo de gobierno ya deteriorado y en la cuerda floja". Para Gómez "desde el pasado mes de junio esta Corporación ha estado sufriendo los vaivenes de la ruptura del tripartito al quedar en minoría. Este continuo cambio en la dirección política de las distintas Concejalías está provocando inestabilidad en las áreas, sobretodo en Turismo y Bienestar Social, sin olvidar la gestión realizada por IU, que no termina de encajar en el gobierno municipal", afirma.

Para Ciudadanos "la falta de consenso y de mayorías necesarias para aprobar los asuntos en los plenos requieren de una voluntad política y un entendimiento entre todos los grupos de la Corporación. El alcalde tiene un importante reto, el de atribuir las competencias a las personas adecuadas para que todas las áreas del Ayuntamiento funcionen adecuadamente y se solventen los asuntos pendientes. Que lleve a Pleno los asuntos y se reúna con los demás grupos para que los mismos se aprueben con el consenso de todos", reclama.

Finalmente, para el concejal no adscrito Carlos Coronado 2016 ha sido "un año perdido en que se ha visto deslegitimada la mayoría que sostenía al equipo de gobierno. Coronado cree que el gobierno municipal se encuentra ya "visiblemente desgastado, sin haber llegado al ecuador de la legislatura". Considera que el gobierno local ha realizado una política de "pan y circo" y reprocha que algunas de las reivindicaciones electorales se hayan quedado en nada, recordando que no es lo mismo estar "delante que detrás de la pancarta".

Para el edil, "en cada pleno al gobierno se le escapa de las manos la gestión de la ciudad, por el orgullo y la vanidad política de no contar con toda la oposición. Los plenos se han convertido en una ruleta en el que todo depende de los concejales que asistan para poder sacar las escasísimas mociones del gobierno municipal", concluyó.