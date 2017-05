Los flecos, protagonistas sobre el albero

El traje de flamenca evoluciona constantemente. Cada año las nuevas colecciones van dando una vuelta de tuerca al clásico vestido de volantes y las propuestas se extienden hasta donde llegue la imaginación de los diseñadores.

En esta Feria 2017 sólo hay una regla, y es que no hay reglas. En la gran mayoría de las colecciones que se han lanzado para esta temporada se ven combinados todo tipo de tejidos y de estampados, desde los clásicos lunares hasta las flores en todas sus vertientes, los lisos, las rayas e incluso los estampados de animales exóticos. Todo vale si el resultado es satisfactorio y favorece a la mujer. No obstante, siempre hay tendencias que se imponen y este año el protagonista in discutible de los vestidos de flamenca es el fleco. Los flecos aparecen en las diferentes colecciones no solo en los mantoncillos, que también se reinventan con todo tipo de texturas y diseños, sino en los escotes, en la cintura, a lo largo de las mangas o en el nacimiento de los volantes.

Los accesorios y el maquillaje son también piezas importantes del 'look' para la Feria

Las mangas también se extienden y a pesar del calor, se alargan desde el codo hasta la manga larga, apostando por el llamado corte zíngaro, hasta la muñeca y sin rematar por un volante.

En cuanto a la inspiración de complementos como los mantoncillos, por ejemplo, destaca este año el espíritu hindú, con telas muy ligeras y estampadas.

Los bordados también saltan de los mantones a los trajes y en cuanto a las faldas, las más atrevidas se lanzan al talle alto y a dar amplitud a las faldas, lejos de los trajes ceñidos al cuerpo que han sido tendencia en los últimos años. La espalda de la mujer también cobra protagonismo y los escotes traseros de los trajes se imponen, con todo tipo de exornos como volantes de capa, madroños o chorreras.

En cuanto a los colores, no hay una tendencia definida aunque los más vistos sobre el albero volverán a ser los clásicos: el rojo, el negro y el blanco.