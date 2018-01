La falta de vigilancia en Crevillet aumenta los casos de robo

Esta semana ha sido bastante intensa para los comerciantes y vecinos de la zona sur de El Puerto. Crevillet y la Avenida de los Descubrimientos han sido víctimas de una serie de robos, e intentos de estos, por parte de individuos desconocidos. Los empresarios están asustados y cansados de esta situación en tan corto espacio de tiempo. Algunos de ellos coinciden en que se podría haber evitado esta situación si hubiera habido más seguridad policial, o simplemente un coche patrulla que vigile la zona afectada.

Desde la Carnicería Javi opinan que esta situación no puede seguir así. "El pasado miércoles, 18 de enero, nos robaron la caja de las ventas del día anterior además jamones y productos que tenemos a la venta. Nos encontramos destrozada la puerta a las seis de la mañana, que es cuando abro el comercio. Vi que habían forzado la puerta y estaba todo revuelto. Llamé a la policía y acudieron para comprobar el robo". Ese mismo día intentaron robar en el Mesón O Pote, cuya dueña recalca que "la cerradura no se llegó a romper, pero había indicios de que intentaron entrar como en la carnicería de Javi, menos mal que no pudieron o no quisieron entrar. Pero he de decir que esto no se puede aguantar, necesitamos más seguridad policial en la zona".

Los comercios de Crevillet han sufrido más de tres robos en menos de dos días

Desde Puertofactory, comercio de electrodomésticos de Crevillet, denunciaron un robo la noche del martes. Su encargado ha hablado con este periódico para relatar lo sucedido. "A las 02:00 de la madrugada suena la alarma y nos dirigimos a la tienda y vemos que los cristales está rotos. Se llevaron la caja registradora y algunos productos de calidad, nos quedamos esa noche a dormir en la tienda ya que no había ningún tipo de sistema que asegurase que no volviera a ocurrir". Desde la tienda aseguran que la zona requiere de más seguridad y vigilancia.

Por otro lado, también en la avenida de Los Descubrimientos la agencia de seguros Plus Ultra ha sido afectada por un intento de robo, lo cual conlleva un incremento de inseguridad en la zona que comerciantes y vecinos han denunciado en las últimas horas.

Son ya más de tres robos en menos de dos días, por este motivo se insta al área de Seguridad y a la Comisaría a que se replanteen la posibilidad de vigilar la zona de manera más exhaustiva, para así evitar el incremento de la actividad delictiva y sus negativas consecuencias.